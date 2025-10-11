B1 Inregistrari!
Wekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe

Adrian Teampău
11 oct. 2025, 16:58
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Alerte de vreme rea în mai multe județe
  2. Cod Galben de vreme rea
  3. Alerte de vreme rea în mai multe regiuni

Alerte de vreme rea în mai multe județe, emise de specialiștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie în cursul zilei de sâmbătă. 11 octombrie. Este votba de avertizări nowcasting Cod Roșu, Cod Portocaliu și Cod Galben care vor fi în vigoare până spre seară.

Alerte de vreme rea în mai multe județe

Meteorologii au emis, în această după-amiază două avertizări Cod portocaliu pentru mai mult zone ale țării. Au fost transmise alerte de vreme rea, care au intrat în vigoare la ora 16.30 și vor dura până la ora 20.00. În acest interval vor fi semnalate intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h în următoarele județe:

  • Argeş, zona de munte de peste 1800 m;
  • Prahova, zona de munte de peste 1800 m;
  • Dâmboviţa, zona de munte de peste 1800 m.

De asemenea, un alt Cod Portocaliu va fi în vigoare, tot pentru acest interval, în zona de munte a județului Brașov, la altitudini de peste 1.800 de metri. Potrivit datelor din prognoza meteo, se vor semnala intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 120-140 km/h.

Cod Galben de vreme rea

La această oră este în vigoare, până la ora 18.00, o altă avertizare de tip Cod Galben care vizează județul Dolj. Potrivit meteorologilor care au emis aceste alerte de vreme rea, sunt semnalate intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50…60 km/h. Avertizarea este valabilă pentru mai multe localități după cum urmează: 

Calafat, Băilești, Poiana Mare, Moțăței, Sadova, Călărași, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Ostroveni, Plenița, Galicea Mare, Desa, Bistreț, Bârca, Unirea, Gighera, Rast, Bechet, Cerăt, Afumați, Goicea, Orodel, Giurgița, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Gângiova, Piscu Vechi, Caraula, Giubega, Vela, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Cioroiași, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Catane, Galiciuica, Măceșu de Jos, Cârna, Verbița, Radovan, Izvoare.

Alerte de vreme rea în mai multe regiuni

Sâmbătă, până la 23:00, este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului în regiunile din Carpații Meridionali și de Curbură. Aici viteza vântului va înregistra 70 până la 90 km/h, iar la înălțimi de peste 1700 m vor fi rafale de 90…120 km/h.

Un alt Cod galben de intensificări ale vântului este în vigoare până la 18:00, în Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei. Vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…60 km/h și izolat 70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40…50 km/h vor fi sâmbătă pe arii restrânse în majoritatea regiunilor, au mai transmis meteorologii

