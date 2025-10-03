B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Zăpadă de jumătate de metru în Munții Bucegi. Vremea extremă face victime printre turiști

Zăpadă de jumătate de metru în Munții Bucegi. Vremea extremă face victime printre turiști

Adrian Teampău
03 oct. 2025, 23:34
Zăpadă de jumătate de metru în Munții Bucegi. Vremea extremă face victime printre turiști
Sursa foto: Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont - Facebook
Vremea extemă face victime printre turiștii care s-au încumetat să urce pe munte, în contextul actualelor condiții meteo foarte dificile. Salvamontiștii au demarat o operațiune de căutare în Munții Bucegi, pentru doi turiști rătăciți.

Vremea extremă face victime pe munte

Salvamontiştii din Brașov au fost alertaţi, vineri seară, în contextul ninsorilor abundente, că doi doi turişti care au urcat pe munte sunt în pericol.   Potrivit informării Salvamont Brașov, vremea extremă și stratul gros de zăpadă care a acoperit zona i-a făcut pe aceștia să piardă traseul și să se rătăcească. Ei sunt epuizați și riscă să înghețe din cauza temperaturilor scăzute.

„Acţiune în curs de desfăşurare în zona Poiana Prepeleac din Munţii Bucegi. Echipa de prim răspuns din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov, parte a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, intervine pentru recuperarea a doi turişti care, din cauza stratului de zăpadă de peste 50 cm, au pierdut traseul”, a anunțat vineri seară, Salvamont Braşov.

Salvatorii au transmis că se deplasează urgent în zona indicată de cei doi turiști rătăciți pentru a-i recupera și pentru a-i salva.

„Aceștia sunt epuizați și prezintă risc ridicat de hipotermie, având în vedere temperaturile scăzute. Salvatorii montani se deplasează în acest moment de urgență către zona indicată”, a mai transmis Salvamont.

Jandarmii au recuperat cinci persoane înzăpezite

Vremea extremă a făcut ca cinci persoane să rămână înzăpezite, vineri seara, în zona staţiunii Parâng, din Valea Jiului. Acestea au fost salvate într-o intervenție a jandarmilor montani și ajutați să coboare în siguranță spre un hotel din apropierea municipiului Petroşani.

Potrivit Jandarmeriei Române, două persoane care lucrau la o cabană din Parâng au solicitat ajutor la numărul 112. Acestea au cerut sprijin, relatând că rămăseseră blocate cu maşina în zona Teleschiului Nou din staţiune, în timp ce încercau să coboare. Jandarmii montani s-au deplasat la locul indicat și i-au preluat pe cei doi. Maşina în care se aflau cei doi a fost parcată în siguranţă, iar ei au coborât pe jos, însoţiți de jandarmi.

În timpul coborârii, spre un hotel din apropiere de Petroşani, grupul a întâlnit cu alte trei persoane, rămase blocate cu autoturismul în zăpadă. Turiştii erau din judeţul Timiş şi au fost luaţi prin surprindere de zăpada timpurie. Aceștia au fost ajutați să-și parcheze vehiculul și apoi au fost conduși într-o zonă sigură din apropierea hotelului.

Cod portocaliu de vreme extremă în Hunedoara

Zona de munte a judeţului Hunedoara s-a aflat vineri sub Cod Portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite şi strat consistent de zăpadă de 30-50 centimetri, la peste 1.500 de metri.

De altfel, vremea a începtu să se strice încă de joi, 2 octombrie. Meteorologii au emis mai multe avertizări de vreme extremă, începând cu 2 octombrie, de la ora 10.00 și valabile până sâmbătă, 4 octombrie, ora 20:00. În această perioadă vor fi ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 metri.

ANM menționează că temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele minime vor fi între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

