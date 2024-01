Actorul american de origine română, Sebastian Stan, a oripilat și făcut să râdă o sală întreagă la Sundance, cu rolul principal din „A Different Man” al regizorului Aaron Schimberg

„A Different Man”, o poveste înfiorătoare despre identitate și obsesie cu un simț negru al umorului, a debutat la Sundance cu o premieră foarte bine primită de public, duminică seara la Eccles Center, potrivit .

Pentru film, Sebastian Stan s-a plimbat desfigurat (artificial) prin New York

Filmul îi are în rolurile principale pe Sebastian Stan, Renate Reinsve și Adam Pearson într-o poveste a unui actor care trece printr-o intervenție chirurgicală de reconstrucție facială și trebuie să se împace cu faptul că un rol de teatru bazat pe viața lui este acordat altui actor.

În timpul proiecției, publicul de la Sundance a fost destul de bulversat de scenariul întortocheat, care includea o scenă de sex ciudată și perversă care i-a făcut pe oameni să se foiască pe scaune și niște sângerări realiste care au făcut publicul să țipe.



După premieră, scenaristul și regizorul Aaron Schimberg s-a alăturat lui Stan, Reinsve și Pearson pe scenă pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri în care au fost abordate temele filmului.

La un moment dat, Pearson, care suferă de neurofibromatoză, a discutat despre cum a reușit să găsească un punct comun cu Stan, care poartă machiaj foarte elaborat pentru o parte a filmului ca sp obțină un aspect fizic similar.

Stan a povestit despre cum se plimba ocazional prin New York cu protezele faciale de pe platou și urmărea cum îl tratau oamenii, crezând că de fapt e desfigurat.

„Am interacționat cu oamenii și a fost foarte interesant”, a spus el. „A fost oarecum înfricoșător să văd cât de limitată este interacțiunea dintre oameni între aceste două extreme: fie te ignoră fie vor să supracompenseze. Singurii oameni care au fost cei mai sinceri au fost copiii.”

Încă nu a fost stabilită o dată de lansare oficială în cinematografe pentru „A Different Man”.

Cine este Sebastian Stan

și este, în prezent, stabilit în SUA.

Cunoscut pentru rolul său în Soldatul Iernii, Universul Cinematic Marvel, a putut fi văzut de-a lungul timpului în mai multe filme ale căror distribuții conțin nume sonore ale cinematografiei actuale.

La zece ani, a jucat primul său rol într-un film numit: 71 Fragments of a Chronology of Chance, regizat de austriacul Michael Haneke iar după alți patru ani, se muta în Comitatul Rockland, New York, Statele Unite.

Sebastian Stan a urmat studii ale Universității Rutgers dar și în Regatul Unit unde a avut apariții la Shakespeares Globe Theatre din Londra.

Palmaresul lui Stan

Un film important al carierei sale este „I, Tonya” unde joacă rolul lui Jeff Gillooly, soțul Toniei Harding, interpretat de Margot Robbie, un film cu o nominalizare și un premiu Oscar.

Sebastian Stan a jucat alături de actori precum Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în filmul Black Swan (2010), Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson în trilogia Căpitanul America și cu Matt Damon în filmul de ficțiune Marțianul (2015) – cu șapte nominalizări la Oscar – sau cu Nicole Kidman în Capcana (2018).

Din serialele unde s-a remarcat amintim Gossip Girl, Kings, Once Upon a Time, și mini-seria Political Animals.

Rolul din „Political Animals” i-a adus lui Sebastian o nominalizare la Critics’ Choice Television Award for Best Supporting Actor in a Movie/Miniseries.