Ana Maria
20 oct. 2025, 21:58
Actorul din Las Fierbinți s-a recăsătorit. El a divorțat de prima soție, după mai bine de 20 de ani de căsnicie, iar acum și-a refăcut viața.

Cine e actorul din Las Fierbinți s-a recăsătorit

Discret și rezervat în privința vieții personale, Gheorghe Ifrim, îndrăgitul „primar Vasile” din serialul Las Fierbinți, a preferat mereu ca lumina reflectoarelor să rămână pe munca sa, nu pe familia din spatele scenei. Actorul nu participă la evenimente mondene și rareori oferă interviuri despre viața sa privată. Totuși, recent, Gheorghe Ifrim s-a căsătorit cu Maria, evenimentul fiind sărbătorit într-un cadru restrâns, cu doar 100 de invitați.

Potrivit Cancan, ceremonia a avut loc luna trecută și a adunat familia, prietenii și colegii din lumea artistică.

Actorul din Las Fierbinți. Cine este Maria, noua soție a lui Gheorghe Ifrim

Cea care i-a furat inima actorului este Maria, coregraf de profesie. Cei doi formează un cuplu de aproximativ doi ani și au decis să-și unească destinele la început de toamnă. Potrivit surselor, petrecerea a fost una plină de energie, iar invitații s-au distrat pe ritmurile cântăreței Corina Sîrghi.

Printre invitați s-au numărat colegii săi din Las Fierbinți: Mirela Oprișor, Adrian Văncică, Mihai Mărgineanu, Daniela Nane, Șerban Pavlu și Maria Buză. Actorul, ajuns la 53 de ani, a fost sufletul petrecerii și a demonstrat că știe să se bucure de viață și dincolo de platou.

Ce s-a întâmplat cu prima soție a actorului din Las Fierbinți

Înainte de această poveste, Gheorghe Ifrim a fost căsătorit cu Roxana, mama băieților săi, Ștefan și Cristi. Cei doi s-au cunoscut în facultate și au fost împreună peste 20 de ani. Deși despărțirea s-a produs discret, apropiații spun că actorul și-a păstrat mereu eleganța și respectul față de fosta sa parteneră.

Roxana, absolventă de Drept, a renunțat la carieră pentru a se ocupa de copii, în timp ce actorul își continua proiectele la teatru și televiziune. Prietenii lor spun că au format mult timp tabloul perfect de familie.

Cum își continuă Gheorghe Ifrim cariera, după căsătoria cu Maria

Chiar dacă viața personală i s-a schimbat, Gheorghe Ifrim rămâne același profesionist dedicat. Actorul continuă filmările pentru serialul Las Fierbinți, unul dintre cele mai iubite proiecte de televiziune din România.

