B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Actrița Ada Condeescu a dezvăluit rutina ei de beauty și secretele pentru un stil de viață sănătos

Actrița Ada Condeescu a dezvăluit rutina ei de beauty și secretele pentru un stil de viață sănătos

Selen Osmanoglu
08 dec. 2025, 15:05
Actrița Ada Condeescu a dezvăluit rutina ei de beauty și secretele pentru un stil de viață sănătos
Foto: Facebook @ Ada Condeescu
Cuprins
  1. Sănătatea și familia, puse mereu pe primul loc
  2. Ada Condeescu: „Nu am ajutoare pentru copii”
  3. Crăciun fără stres și cadouri surpriză

Actrița Ada Condeescu, în vârstă de 37 de ani, mamă a doi copii, a vorbit despre cum reușește să mențină un stil de viață sănătos, să fie mereu în formă și să gestioneze viața de familie, dar și cariera de actriță.

Sănătatea și familia, puse mereu pe primul loc

„În primul rând contează sănătatea, sănătatea mentală și ce introduci în corpul tău. Când vine vorba de rutina mea de beauty, aceasta e foarte clară în ceea ce privește tenul”, a mărturisit actrița.

„Folosesc serum, creme, încerc să îmi curăț tenul cât mai bine, mai folosesc creme pentru ochi. Trebuie să arăt cât mai bine și pentru meseria mea”, a mai spus ea, conform Click.

Ada Condeescu: „Nu am ajutoare pentru copii”

Actrița are o fetiță de 8 ani, Ecaterina, și un băiețel de 5 ani, Alexei.

„Nu pot să spun că resimt asta ca pe o greutate, ci ca pe o bucurie. Am o perioadă plină acum din toate punctele de vedere. Am scos o premieră, «Trădare», la Teatrul Act, filmăm în continuare pentru serial, dar și pentru un lungmetraj. Nu am ajutoare pentru copii, ei au mai crescut, sunt la grădiniță, la școală, o mai avem din când în când pe mama sau când mai ieșim seara în oraș”, a explicat actrița.

Crăciun fără stres și cadouri surpriză

În privința cadourilor de Crăciun, Ada preferă să cumpere din timp, pentru a evita aglomerația și stresul.

„Copiii nu sunt deloc pretențioși. Fetița mea chiar mi-a zis că nu îi scrie Moșului nicio scrisoare pentru că vrea să fie surprinsă. Mi s-a părut foarte tare!”, a mai mărturisit aceasta.

Ea a mai menționat, de asemenea, că sărbătorile de iarnă vor fi petrecute, cel mai probabil, în afara țării, la zăpadă, cu familia, păstrând echilibrul între carieră, viața de părinte și timp pentru sine.

Tags:
Citește și...
Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii
Monden
Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii
Vis îndeplinit pentru Andreea Ibacka: „Haterii vor spune că e Photoshop. Nu e. Nici AI. Nici green screen”. Ce a făcut soția lui Cabral
Monden
Vis îndeplinit pentru Andreea Ibacka: „Haterii vor spune că e Photoshop. Nu e. Nici AI. Nici green screen”. Ce a făcut soția lui Cabral
Alina Chivulescu a dezvăluit ritualul ei de Revelion pentru noroc în noul an: „Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși”
Monden
Alina Chivulescu a dezvăluit ritualul ei de Revelion pentru noroc în noul an: „Sunt din categoria oamenilor nu superstițioși, ci extrem de superstițioși”
Cristian Gațu (80 de ani) se căsătorește cu iubita sa. Acum un an, fostul mare handbalist și-a părăsit nevasta, care i-a fost alături peste 5 decenii
Monden
Cristian Gațu (80 de ani) se căsătorește cu iubita sa. Acum un an, fostul mare handbalist și-a părăsit nevasta, care i-a fost alături peste 5 decenii
Ce intervenții estetice are Daniela Gyorfi: „Altele nu recunosc”
Monden
Ce intervenții estetice are Daniela Gyorfi: „Altele nu recunosc”
Oana Lis, la capătul puterilor: „Mi se pare că am îmbătrânit 10 ani deodată”. Ce lovitură a mai primit (FOTO)
Monden
Oana Lis, la capătul puterilor: „Mi se pare că am îmbătrânit 10 ani deodată”. Ce lovitură a mai primit (FOTO)
Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul
Monden
Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul
Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
Monden
Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
Monden
Supa care îți schimbă ziua. Ce conține și cum se face? Rețeta, dezvăluită de Sorin Bontea: „Ai nevoie doar de câteva ingrediente”
Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
Monden
Refugiul lui Daniel Pavel din Thailanda, în timpul filmărilor pentru „Desafio: Aventura”
Ultima oră
16:01 - Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
15:29 - Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
15:26 - Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”
15:05 - Netflix anunță data lansării unui mult așteptat film. Cât mai au de așteptat fanii
14:44 - PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
14:35 - Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
14:30 - Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime