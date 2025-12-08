Actrița Ada Condeescu, în vârstă de 37 de ani, a doi copii, a vorbit despre cum reușește să mențină un stil de viață sănătos, să fie mereu în formă și să gestioneze viața de familie, dar și cariera de actriță.

Sănătatea și familia, puse mereu pe primul loc

„În primul rând contează sănătatea, sănătatea mentală și ce introduci în corpul tău. Când vine vorba de rutina mea de beauty, aceasta e foarte clară în ceea ce privește tenul”, a mărturisit actrița.

„Folosesc serum, creme, încerc să îmi curăț tenul cât mai bine, mai folosesc creme pentru ochi. Trebuie să arăt cât mai bine și pentru meseria mea”, a mai spus ea, conform Click.

Ada Condeescu: „Nu am ajutoare pentru copii”

Actrița are o fetiță de 8 ani, Ecaterina, și un băiețel de 5 ani, Alexei.

„Nu pot să spun că resimt asta ca pe o greutate, ci ca pe o bucurie. Am o perioadă plină acum din toate punctele de vedere. Am scos o premieră, «Trădare», la Teatrul Act, filmăm în continuare pentru serial, dar și pentru un lungmetraj. Nu am ajutoare pentru copii, ei au mai crescut, sunt la grădiniță, la școală, o mai avem din când în când pe mama sau când mai ieșim seara în oraș”, a explicat actrița.

Crăciun fără stres și cadouri surpriză

În privința cadourilor de Crăciun, Ada preferă să cumpere din timp, pentru a evita aglomerația și stresul.

„Copiii nu sunt deloc pretențioși. Fetița mea chiar mi-a zis că nu îi scrie Moșului nicio scrisoare pentru că vrea să fie surprinsă. Mi s-a părut foarte tare!”, a mai mărturisit aceasta.

Ea a mai menționat, de asemenea, că sărbătorile de iarnă vor fi petrecute, cel mai probabil, în afara țării, la zăpadă, cu familia, păstrând echilibrul între carieră, viața de părinte și timp pentru sine.