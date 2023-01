Ada, fiica lui Cornel Palade, îl dă de gol pe artist: cu ce se ocupă acesta în timpul liber

Ajuns la frumoasa vârstă de 70 de ani, Cornel Palade este încă în plină activitate, iar timpul său liber îl dedică unei pasiuni inedite, din care ar putea face chiar o profesie.

Cea care poate depune mărturie în acest sens este chiar Ada, fiica lui, care se bucură pe deplin de hobby-ul tatălui ei când are ocazia, pentru că acum este departe de țară, la Londra, unde studiază muzica la o universitate de prestigiu.

Cornel Palade, un bucătar desăvârșit

Puțini știu asta, însă Cornel Palade se poate lăuda că este un bucătar desăvârșit. Tot ce prepară îi iese ca la carte, iar apropiații sunt răsfățați cu bucate alese de actor. Fiica lui, Ada Palade, care din Anglia, adoră un preparat pe care îl face el, și anume ciorba de perișoare de rață, dar și crema de zahăr ars. De altfel, Cornel Palade se poate lăuda că este bucătar cu state vechi, dat fiind că știe să gătească o mulțime de specialități.

Pentru actorul de comedie, timpul petrecut în bucătărie este o adevărată plăcere. Cei care au gustat din preparatele pregătite de el nu uită această experiență culinară. Finalul de an l-a găsit pe celebrul actor în Anglia, la fiica lui, Ada Palade, care studiază muzica la o universitate de prestigiu din Londra.

„Sunt la bucătărie, gătesc ceva. Știu să prepar orice. Sunt un bucătar desăvârșit. Îmi iese mâncarea foarte bine, foarte gustoasă. Acum, am făcut o ciulama ‘de frig’, așa. Și acum fac o ciorbiță din târtiță de curcan. O prepar ca la carte! Îmi fac și o mămăliguță. Anul l-am început foarte bine. Mulțumim lui Dumnezeu suntem sănătoși, ceea ce vă dorim și dvs. Și să ne vedem cu drag. Ada nu a venit în țară de sărbători, am fost noi la ea.

Ea locuiește în Anglia de mai bine de doi ani. Fiica noastră face o școală de muzică. Studiază în Londra, este în anul ll la University of Westminster, o instituție foarte prestigioasă, sub patronajul Casei Regale Britanice. Cu Ada am făcut echipă bună în trecut, și pe scenă și la bucătărie. Ei îi place cum fac ciorba de perișoare de rață a la grec, care se drege cu smântână, gălbenuș de ou și mărar. Eu o acresc cu lămâie, alții cu borș’, a declarat Cornel Palade, pentru viva.ro.

Ada Palade îi calcă pe urme

Ada Palade, fiica lui Cornel Palade, spune că și de ea s-a prins microbul gătitului, pe care l-a preluat de la ambii părinți. Însă, după cum dezvăluie, Cornel Palade, face „magie” în bucătărie.

„Am început anul cu bine. Într-adevăr am petrecut Crăciunul alături de tata și mama. De Revelion am plecat din Londra. Am fost la un prieten foarte bun din Liverpool, unde am stat două zile și ne-am distrat, ne-am dansat, am mâncat . Am și cântat așa, cum îmi stă mie în obicei. M-am distrat”, a declarat Ada Palade.

„Despre gătit, de Crăciun, eu am gătit. De la cine am învățat? De la amândoi. Și de la mama, și de la tata. Dar am propriul meu stil de a prepara mâncarea. Am influențe asiatice, de peste tot, mediteraneene. Cât despre ce îmi place cel mai bun din ce prepară el, crema de zahăr ars și supa grecească cu perișoare de rață.

Este o nebunie ce face el, este minunat. Și revin la ceea ce am spus, sunt de părere că singură am învățat să fac mâncare. Doar m-am uitat la ei. Oricum, a găti este de fapt, o alchimie care necesită atenție, iubire, gustat, sare și piper. În rest, mâncarea este cel mai bun lucru de pe pământul acesta. În fond cu ce rămânem? Cu ce am mâncat, ce am iubit și ce am băut!”, a declarat Ada Palade, fata actorului Cornel Palade.

Ada Palade locuiește în Anglia de mai bine de doi ani și este încântată de viața pe care o duce aici. A început cursurile și spune că ceea ce i se întâmplă acum în viață I se pare foarte frumos.

„Da, am început facultatea, sunt în anul ll la Facultatea de Muzică din Westminster și pot spune că este foarte frumos ce trăiesc. Am identitate aici”, a mai spus Ada Palade.