Ada Galeș, din nou pe masa de operații după ce a fost diagnosticată cu cancer. Ce mesaj le-a transmis fanilor

În urmă cu câteva zile, Ada Galeș le dădea fanilor săi o veste de-a dreptul tulburătoare. în vârstă de 34 de ani a fost diagnosticată cu cancer, după ce medicii i-au descoperit o tumoră pe cerul gurii. În lupsa cu boala, actrița a trecut deja prin patru operații, iar de pe patul de spital, le-a transmis un gând celor care se îngrijorează pentru starea ei de sănătate și a vorbti despre cum se simte.

În urma ultimelor analize făcute, medicii i-au descoperit o tumoră pe cerul gurii, actrița fiind diagnosticată cu o formă „mai puțin invazivă” de cancer. Formațiunea a trebuit extirpată chirurgical, iar Ada Galeș și-a făcut curaj să împărtășească încercările prin care trece, în mediul online.

Ce spune Ada Galeș despre diagnosticul pe care l-a primit

Atât tipul de cancer cu care a fost diganosticată Ada Galeș, cât și faptul că problema a fost depistată din timp, le-a permis medicilor să acționeze rapid și eficient. Dacă din punct de vedere fizic, actrița se bucură de sprijinul unei echipe de specialiștii, pe plan emoțional, Ada Galeș traversează o perioadă dificilă, căreia trebuie să învețe singură să-i facă față.

„O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul «cancer» e normal. Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea.

Eu sunt bine.

Și dacă tu vrei să îmi spui ceva,

Spune-mi ce vei face azi sau mâine,

Poetic, subtil și profund pentru tine.

Poate să fie și doar un gând”, a scris Ada Galeș, într-o postare pe rețele de socializare.

„De când m-am lăudat pe internet că nu plâng am plâns de am rupt”

Miercuri, 23 iulie, Ada Galeș a trecut prin cea de-a patra operație de când a fost diagnosticată cu cancer. Actrița le-a transmis fanilor săi că intervenția a decurs bine și că nu este singură în lupta cu boala, ci alături de o echipă întreagă de medici, care nu doar că știu ceea ce fac, dar o fac cu multă grijă față de lor.

„Operația a decurs foarte bine. Am medici extraordinari pentru care nu am destule cuvinte de laudă, dar le voi găsi. Mulțumesc pentru toată iubirea pe care am primit-o de la voi zilele astea, e imensă. Mulțumesc familiei, prietenilor, colegilor.

Vă iubesc. Mă adun zilele astea și vă mai scriu. De când m-am lăudat pe internet că nu plâng am plâns de am rupt și cred că este despre iubire, mai vedem”, a scris Ada Galeș pe rețelele de socializare.