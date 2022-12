Adda a apărtut alături de Moga la lansarea cărții sale autobiografice deși și-a promis să nu mai calce în studioul lui

Lansarea cărții ei autobiografice a fost un bun prilej pentru pentru a povesti din cariera sa.

Recent, artista le-a vorbit admiratorilor săi despre împăcarea cu Marius Moga, după ani în care nu și-au vorbit… din cauza „orgoliilor”.

„Acum cativa ani am spus ca n-o sa mai calc in studio-ul lui. Nu am vorbit o perioada destul de lunga. Ne-am intepat, avand orgolii prea mari.

Am gresit amandoi unul fata de celalalt. Dar uite-ne 100 de ani mai tarziu, cand tot ce a ramas e doar muzica si recunostinta!

E fain tare cand oamenii se iarta.

Intr-o industrie care nu iarta pe nimeni. O lume care strica si intuneca minti. Sifoneaza caractere transformandu-le in personaje fara indentitate.

O anxietate data cu sclipici si praf de zane. O lume in care esti mancat daca nu musti primul. O “cainarie” pentru cel mai mare os. Mai da-l in spanac de os.

Pana la urma suntem doar copiii aia care si-au dorit sa faca muzica pentru OAMENI! Si asta ar trebui sa fie tot ce conteaza!” a mărturisit solista pe pagina sa de .