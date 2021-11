Adda poate să moară în somn. Cum a reacționat vedeta când a aflat că e bolnavă: „Pur și simplu am plâns din toată inima”

Adda vine cu noutăți. Interpreta lansează un cântec nou, dedicat soțului. Tânăra a decis să-și exprime sentimentele prin intermediul muzicii.

Ce se întâmplă în viața Addei

Adda a dezvăluit pe rețelele de socializare că a trecut prin momente cumplite. Aceasta s-a confruntat cu o boală. Cătălin Rizea i-a fost alături și la bine, și la greu.

Interpreta este sinceră și deschisă față de cei care o urmăresc. Vedeta a recunoscut că este victima unei boli. Adda suferă enorm și nu se simte în siguranță.

„Acum un an de zile, viață mea s-a schimbat, când m-am pricopsit cu o afecțiune medicală, care mă pune zilnic în pericol. Am încercat să fiu puternică și să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima”, a mărturisit Adda.

Adda, afectată de o boală

Luna februarie 2021 a fost una decisivă pentru Adda. Vedeta a aflat că are dermografism. Diagnosticul medicilor i-a schimbat modul de viață și i-a impus mai multe frici. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„A fost o perioada de câteva săptămâni când rămâneam fără aer de la edemele ce îmi apăreau în gât. Stăteam cu injecția de adrenalină lângă mine. Încă o fac, dar, cumva, m-am obișnuit cu ideea că poate asta va fi viață mea de acum înainte. Îmi era frică să rămân singură. Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn”, a remarcat Adda pe Instagram.

Secretele Addei vor fi deslușite

Adda spune că fiecare piesă pe care o cântă conține câte un mesaj ascuns. Fanii interpretei reușesc să-l descifreze.

„Chiar dacă povestea pe care am creat-o în versuri poate fi interpretată diferit și trecută prin filtre personale, în funcție de experiențele proprii, de fiecare persoană care ascultă piesă, fiecare cuvânt e pentru ‘iubire’ al meu„, a conchis Adda.