Adela Popescu a plecat într-o minivacanță: „Cred că o să leșinați de invidie”

Adela Popescu șu Radu Vâlcan și-au luat un răgaz și au plecat într-o minivacanță. Vedetele au decis să petreacă mai mult timp liber alături de cei mici și au ales o destinație secretă, unde s-au simțit foarte bine și s-au relaxat. Celebra prezentatoare a povestit pe Instagram despre aceasta experiență și a venit cu câteva încurajări pentru tineri.

Adela Popescu, dezvăluiri despre viața de părinte

Adela Popescu este o mamă fericită și împlinită. În ciuda dificultăților, prezentatoarea reușește să facă fața treburilor casnice și se implică activ în creșterea copiilor. ca să fie aproape de soțul și cei mici.

„Acesta a fost weekendul în care am putut, eu și Radu, să stăm la masă să povestim, timp în care copiii, fie s-au jucat frumos lângă noi, fie au desenat. În care ne-am plimbat cu bicicletele toți prin pădure în timp ce picura.

În care ne-am trezit dimineața în pat claie peste grămadă. În care am văzut căprioare și cerbi și am alergat ca în filme pe un câmp infinit cultivat cu grâu.

Daca vă spun și că am băut un pahar de vin seara la șemineul din exterior și copiii au făcut baie în ciubăr în liniștea pădurii, cred că o să leșinați de invidie.

Acum, serios, într-un fel sau altul, am trăit, zilele astea, toate clișeele posibile. Da, acelea care îi conving pe tineri să își întemeieze o familie, sperând să guste și ei puțin din cupa fericirii promise.

Dacă mă urmăriți de ceva timp, știți deja ca de-a lungul timpului v-am cam descurajat. V-am spus că, practic, e frumos, dar nici ușor. Până azi, când da, recunosc ca a venit acea perioada a vieții de părinte când pot să spun că da, hey, clișeele ‘e si ele oameni”, a mărturisit Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Adela Popescu apelează la ajutorul bonelor

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează un cuplu de invidiat. Cei doi sunt fericiți împreună și lucrează mult asupra relației. Vedetele au trecut prin mai multe greutăți și momente de criză pe care le-au depășit și au reușit să-și construiască o familie frumoasă și unită.

Celebra prezentatoare a mărturisit, recent, în cadrul unui interviu, pentru , că uneori se simte „depășită” de responsabilitățile părintești. Vedeta apelează la ajutorul bunicilor și a angajat o bonă din Filipine, care se descurcă de minune cu cei mici.

„Ni se întâmplă foarte des să simţim că suntem depăşiţi, dar atunci intervine cel mai puţin obosit şi preia frâiele. Un ajutor uriaş, poate chiar unul dintre motivele pentru care , a fost disponibilitatea totală a mamei mele. Fără ea nu ştiu cum am fi reuşit. (…)

Avem o doamnă din Filipine, care ne ajută, de aproximativ nouă luni. Iniţial, ea a venit cu scopul de a ne ajuta cu menajul, dar este extraordinar de pricepută şi de utilă şi când vine vorba de bebeluş.

E calmă, atentă şi de încredere. Limba nu este un impediment, dimpotrivă. Vedem asta ca o oportunitate să înveţe copiii, de mici, limba engleză”, a explicat Adela Popescu pentru Viva.