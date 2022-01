Adela Popescu, achiziție de zeci de mii de euro: „ Radu a crezut că glumesc”

De curând, Adela Popescu și Radu Vâlcan au făcut o achiziție de zeci de mii de euro. Dezvăluirea a fost făcută chiar de actriță, pe contul său de Instagram.

Investiția este una care vine în sprijinul unei familii numeroase și care le va fi de folos în viitor. Deși sceptic la început, Radu Vâlcan s-a lăsat convins de blondină și a semnat actele.

Investiție de zeci de mii de euro pentru o familie numeroasă

Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt mândri de ultima lor achiziție, respectiv un apartament pe litoralul românesc. Actrița a mărturist că, la început, partenerul ei nu considera necesară achiziția imobilului, însă, în cele din urmă, cei doi au căzut de acord să semneze actele.

Adela Popescu a mărturit că și-a convins soțul spunându-i despre beneficiile de care ar avea parte în sezonul cald, mai ales pentru o familie cu copii.

Prezentatorul de televiziune a fost suspicios când a auzit planurile soției sale și a considerat că este vorba de o simplă glumă.

„Mult timp Radu a crezut că glumesc“

Ideea blondinei a stârnit discuții aprinse în sânul familiei. În cele din urmă, Radu Vâlcan s-a lăsat convins să cumpere locuința.

„Nu a fost chiar o ceartă, ci o discuție la intensitatea cuvenită, pe măsură deciziei ce trebuia luată. Ne luăm sau nu un apartament la mare!? Această era întrebarea. Mărturisesc că nici nu ne trecuse prin cap așa ceva, până când fratele meu ne-a povestit despre proiectul din Olimp.

Mai mult în joacă, prin iulie, am mers la o discuție cu ei, la biroul lor de la mare. Tot eram pe litoral, șțiți cum e. Mi-a plăcut atât de tare proiectul, încât din ziua aceea am fost sigură că asta trebuie să facem, să luăm un apartament acolo. Am simțit, pur și simplu. Mult timp Radu a crezut că glumesc“, a mărturisit Adela Popescu.