Adela Popescu dă cărțile pe față! Ce nu îi convine în relația cu Radu Vâlcan

Adela Popescu este o femeie împlinită și fericită. Prezentatoarea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Radu Vâlcan. Partenerii cresc trei copii. Cei doi s-au cunoscut pe un platou de filmare. Soții au fost implicați într-un proiect comun. Atunci când s-au cunoscut, Adela abia ieșise din fosta sa relație.

Ce îi reproșează Adela Popescu lui Radu Vâlcan

Îndrăgostiții nu încetează să posteze mesaje calde pe rețelele de socializare. Radu Vâlcan îi face declarații de dragoste și subliniază cât de mult o apreciază. Foarte puțini știu că Adela Popescu a fost la un pas de căsătorie. Vedeta se iubea cu un alt bărbat. Se pare că cei doi s-au cunoscut în momentul potrivit și nu s-au mai despărțit. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Adela Popescu are mai multe regrete. Vedeta spune că nu reușește să-și dedice mai mult timp. Femeia trebuie să combine viața personală cu cea profesională. Prezentatoare spune că a reușit să-și găsească un echilibru.

Regretele Adelei Popescu

„Îmi pare rău de toate cărțile necitite, melodiile neascultate, călătoriile nefăcute, apusurile nevăzute. Mă scald, în schimb, în echilibrul ne-pierdut ce mă face să cred ca încă mai e timp pentru toate”, a mărturisit vedeta pe rețelele de socializare.

Adela Popescu și Radu Vâlcan a trecut prin diferite momente. Unele au fost plăcute, altele au fost mai complicate. Se pare că acum cei doi sunt în culmea fericirii. Soții au petrecut câteva zile în Dubai.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Sa fie, stiti cum e. De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o.

Prima: încă un frățior sau o surioara pentru Alexandru si Andrei. A doua: o casa la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, si… si… si… chiar zilele trecute am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casa pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită ca îmi bubuie inima!”, a mărturisit vedeta.