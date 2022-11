Adela Popescu îl amenință pe Radu Vâlcan: „O iau razna!”. Ce i-a făcut actorul

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul românesc. Partenerii savurează fiecare clipă petrecută împreună și radiază de fericire. Cei doi sunt deschiși în fața fanilor și obișnuiesc să facă glume des unul pe seama celuilalt. Vedetele povestesc și despre relația lor „tumultoasă”.

Adela Popescu îl „atacă” pe Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan au făcut, recent, pe rețelele de socializare. Fanii au râs cu poftă și s-au simțit mai aproape de celebrități.

„Ați văzut că am fost în vizită la Andreea Ibacka și Cabral Ibacka. Educați cum suntem, nu ne-am dus cu mâna în f**d, ci am luat niște prăjituri. Înainte să coborâm am pitit câteva în portbagaj. Am ajuns acasă. Am culcat copiii. Am deschis o sticlă de prosecco cu gândul la prăjiturile mele. De 30 de minute caut cheia la mașină și nu o găsesc. O iau razna! Deci, ce-ai făcut cu cheia și unde mi-ai ascuns-o?

Radu Vâlcan: Cheia a fost unde este locul ei de obicei.

Adela Popescu: Nu este adevărat. Am căutat-o toată noaptea.

Radu Vâlcan: Nu, crede-mă! Ce interes aș fi avut? Eu oricum nu mănânc dulciuri!

Adela Popescu: Păi ca să nu mănânc eu, cred.

Radu Vâlcan: Nu-i adevărat. Destinul a făcut ca prăjiturile să fie la locul lor”, a fost discuția celor doi, publicată de Adela Popescu în mediul online.

Adela Popescu, dezvăluiri despre vacanțele cu Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează un cuplu de mai bine de 10 ani și au împreună trei copii. În calitate de părinți, ei spun că nu este foarte ușor din acest punct de vedere, iar , însă reușesc mereu să depășească obstacolele cu bine.

Blondina a mărturisit că este mai greu acum să aibă timp doar pentru ei doi de când au apărut cei trei copii în viața lor: „Escapade în doi nu am avut. Am avut la un film sau la un teatru sau la o întâlnire cu prietenii, dar destul de rar.

Altfel, escapadele noastre în doi sunt după ce adorm copiii și coborâm în living și, de multe ori, stăm amândoi în liniște, bem un pahar de vin. Alea sunt escapadele noastre în doi”.