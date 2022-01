Adela Popescu și Radu Vâlcan, mesaj de ultima oră! Schimbări radicale în viața vedetelor

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt fericiți împreună. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și sunt de nedespărțit. Vedetele sunt implicate în diferite proiecte și lucrează mult ca să-și asigure un trai decent. Partenerii au luat o decizie importantă. Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” a făcut un anunț important. Se pare că viața celor doi se va schimba radical.

Adela Popescu a luat o decizie radicală

Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să petreacă mai mult timp acasă, în sânul familiei. Cei doi vor renunța la telefoane. Vedetele vor fi indisponibile după ora 16. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”Scumpeteo, vorbește acum cât mai poți! Să știți că eu și @raduvalcan am luat o decizie importantă. Sperăm să reușim. Începând de astăzi, după 16:00, adică din momentul în care ajung copiii acasă, două ore, telefoanele noastre vor sta pe silent la distanță de noi. Vrem ca măcar DOUĂ ORE dintr-o zi atenția noastră TOATĂ să fie îndreptată unii către alții. Știu că pare puțin, ne dorim să mai creștem intervalul, dar o luăm ușor. Mai era ceva pe listă pentru anul ăsta, dar hai măcar asta să realizăm. Voi ce ajustări v-ați propus?”, a mărturisit Adela Popescu pe Instagram.

Radu Vâlcan va deveni tată pentru a patra oară?

Adela Popescu e în culmea fericirii. Familia prezentatoarei a petrecut câteva zile la Dubai. Aceasta a postat câteva imagini și s-a lăudat că i s-a împlinit visul cel mare.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Sa fie, stiti cum e. De Crăciun, când am deschis cutia cu globuri, am găsit-o.Prima: încă un frățior sau o surioara pentru Alexandru si Andrei. A doua: o casa la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, si… si… si… chiar zilele trecute am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casa pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită ca îmi bubuie inima!”, a scris vedeta.