Adevăratul motiv pentru care Mihaela Tatu s-a retras din televiziune: „Prietenii îmi reproșează că m-am călugărit”

În urmă cu mai bine de 10 ani, Mihaela Tatu s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a orientat către un domeniu cu totul nou.

Acum, aceasta a făcut dezvăluiri despre retragerea din televiziune și despre motivele care au determinat-o să facă această alegere.

Adevăratul motiv pentru care Mihaela Tatu s-a retras din televiziune

După ce a scris istorie cu emisiunea „De 3 x femeie”, devenind una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare de la noi din țară, Mihaela Tatu a luat hotărârea definitivă de a se retrage din televiziune. În anul 2011, aceasta a fost operată de fibrom uterin, iar următorii doi ani a ales să călătorească în toată lumea. La întoarcere, aceasta a mărturisit că nu și-a mai găsit locul în televiziune, iar ofertele pe care le-a primit nu au rezonat cu așteptările sale.

În prezent, fosta prezentatoare activează într-un domeniu cu totul nou, acolo unde își poate pune în valoare abilitățile de comunicare. Mihaela Tatu a mărturisit că la televiziune. După pauza de doi ani, aceasta nu a mai găsit un format cu care să rezoneze, însă s-a regăsit în mediul antreprenorial.

„Eu nu am dorit să ies din media. Am luat o pauză de doi ani și când m-am întors nu mai înțelegeam nimic. M-am dus cu proiecte pe la diverse posture tv, doar că formatele mele nu își mai găseau locul.

Iar ceea ce mi se oferea din partea acelor posturi tv nu se potrivea cu mine. Emisiunea pe care eu am realizat-o, De 3 x femeie nu a fost doar un format, la un post tv. A fost însăși viața mea. Acel de 3 x femeie eram eu însămi. Eu îmi cunosc valoarea în media ca om de radio și tv. Eu știu cât sunt de bună, dar pentru mine a fost cumplită ieșirea din media. Luni de zile nu mi-am găsit locul, sensul. Nu știam încotro să o apuc.

Apoi s-a întâmplat ceva. Am intrat în mediul de business și am văzut ceva, o nevoie pe care mi-am dat seama că pot să lucrez”, a povestit Mihaela Tatu, potrivit .

Drumul de la om de televiziune la trainer în comunicare

Fosta prezentatoare a vorbit despre regăsirea sinelui și despre procesul prin care a trecut de la statul de om de televiziune la trainer în comunicare.

„Ne naștem cu un temperament pe care reușim să-l ținem sau nu în frâu. Dar la caracter trebuie să lucrăm toată viața noastră. Eu am un soi de spontaneitate și când îmi doresc ceva nu aștept. Acționez. Dar regăsirea drumului a fost cu adevărat un moment de cădere în sine. În 2006 am început să fac yoga, care înseamnă , gândire, mișcare, respirație. Dar degeaba lucrezi exteriorul, daca psihicul este jos. În prioada respectivă am fost șase săptămâni, în Camino de Santiago mergând pe jos 826 de km.

Acela a fost marele declick pentru mine. Am făcut cunoștință cu toți demonii din mine. Azi, prietenii îmi reproșează că sunt reteasă, că m-am călugărit. Nimic mai fals. Am învățat să am grijă cât și cu cine îmi împart timpul meu, care este foarte prețios. Am cursurile mele. Am din nou un cățel de care care mă bucur. Am vacanțele mele. Anul acesta am fost în Peru. Acum plec în India. Odată cu înaintarea în vârstă îți dai seama că nu mai ai nimic de demonstrat și că tu contezi”, a adăugat aceasta.