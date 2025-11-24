B1 Inregistrari!
Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte…”

24 nov. 2025, 18:42
Adina Buzatu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al său: „Dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte...”
Adina Buzatu. Sursa foto: Captură video - Kanal D Romania / YouTube
Cuprins
  1. Ce spune Adina Buzatu despre problemele de sănătate pe care le are mama sa
  3. Adina Buzatu, despre excursia la Mormântul Sfânt împreună cu mama ei 

Designerul Adina Buzatu, una dintre cele mai apreciate creatoare de modă pentru vestimentația masculină din România, a vorbit deschis despre un regret personal puternic. Deși se bucură de o carieră impresionantă și de o comunitate numeroasă de admiratori, vedeta recunoaște că anumite aspecte ale vieții sale de familie nu s-au desfășurat așa cum și-ar fi dorit. Adina Buzatu mărturisește că mama ei se confruntă cu probleme de mobilitate, iar acest lucru a făcut ca multe călătorii să fie greu de realizat. În ciuda acestor dificultăți, cele două continuă să petreacă timp împreună ori de câte ori reușesc.

Ce spune Adina Buzatu despre problemele de sănătate pe care le are mama sa

Adina Buzatu a povestit recent că regretă că nu a reușit să își ducă mama în mai multe călătorii de-a lungul anilor. Creatoarea de modă ar fi vrut să descopere mai multe destinații alături de ea, însă problemele locomotive ale mamei sale au limitat aceste experiențe. Deplasările lungi sunt dificile, iar organizarea unor astfel de drumuri necesită mult efort. Cu toate acestea, Adina continuă să își însoțească mama ori de câte ori se ivește ocazia și spune că aceste momente rămân prețioase.

„Mama este bine, mulțumesc lui Dumnezeu, dar cred că dacă aș fi descoperit un alt fel de aparat înainte, uite, am fi putut călători mai mult împreună. Călătorim mult mai puțin, pentru că nu e foarte mobilă, este foarte greu să facă pași, să meargă, se ajută de un cadru”, a povestit Adina Buzatu pentru Antena Stars.

Adina Buzatu, despre excursia la Mormântul Sfânt împreună cu mama ei 

În ciuda dificultăților, designerul reușește să creeze amintiri frumoase alături de familie. De curând, Adina Buzatu a mers în Israel împreună cu fiica și cu mama sa, într-o vacanță care a avut o semnificație aparte pentru toate trei. Vedeta spune că vizita la Mormântul Sfânt a fost un moment important, iar traseul dificil a fost depășit cu ajutorul oamenilor de acolo. Militarii au intervenit pentru a o ajuta pe mama ei să ajungă cât mai aproape de locul sfânt, lucru pentru care designerul s-a declarat profund recunoscătoare.

„Am fost plecate și în Israel, eu cu ea și cu fiica mea și a fost foarte drăguț. I-a plăcut că am mers și la Mormântul Sfânt. Ne-a ajutat foarte multă lume să ajungem acolo, în sensul că știți că e drum pietruit și ea era într-un scaun rulant. E foarte greu accesibil, însă toți oamenii au fost drăguți și, la un moment dat, niște militari au luat-o cu tot cu scaun, au ridicat-o și au dus-o până aproape de Mormântul Sfânt, ca să putem ajunge. A fost extraordinar”, a mai spus Adina Buzatu pentru Antena Stars.

