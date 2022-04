Adrian Mutu a fost dat în judecată de fosta soție. Cum a rămas fostul fotbalist fără bani

Adrian Mutu a fost căsătorit cu Alexandra Dinu o scurtă perioadă de timp, între anii 2001 și 2003, și , în vârstă de 20 de ani.

Autoritățile au intervenit după divorțul celor doi, urmând ca o pensie alimentară enormă, având în vedere veniturile pe care le obține.

Adrian Mutu îi datorează 100.000 de euro fostei soții

Fostul fotbalist nu i-a plătit Alexandrei Dinu pensia alimentară în totalitate, iar fosta soție l-a chemat în instanță și a asolicitat reținerea salariului pe care Adrian Mutu îl primește ca antrenor la Rapid.

Adrian Mutu este obligat . Alexandra a obținut poprirea veniturilor fostului fotbalist și va primi până la jumătate din salariul lunar al lui Adrian Mutu de la Rapid, potrivit Fanatik.

În contul actriței vor intra lunar 5.000 €, pentru că Adrian Mutu încasează 10.000 de euro lunar ca antrenor în Giulești. Mai mult decât atât, și va încasa bonusuri în conformitate cu rezultatele Rapidului, suma pe care Alexandra Dinu ar urma să o primească lunar ar crește.

Conform sursei menționate anterior, Mutu i-ar fi virat fostei sale soții în fiecare lună, de la divorț până în 2014, câte 5.000 de euro. Totuși, în momentul în care plata s-a oprit, Alexandra Dinu l-a dat în judecată, iar acum, decizia este definitivă, iar tehnicianul de la Rapid va fi obligat să plătească.

„Am ținut legătura și restul e istorie”

Adrian Mutu a acceptat să vorbească despre relația pe care a avut-o cu Alexandra Dinu și în podcastul lui Cătălin Măruță.

„Ne-am căsătorit relativ repede. A fost, așa, o iubire fulgerătoare, de adolescenți, copii. Uitându-mă acum înapoi, îmi dau seama ce copii eram. Cred că a venit să-mi ia un interviu și așa ne-am cunoscut. Am ținut legătura și restul e istorie. N-am stat prea mult pe gânduri, aveam acea energie a tinereții, pe repede-înainte. A fost o relație scurtă, cred că aproape 3 ani a ținut. Din relație a ieșit acest minunat băiat, de care suntem mândri amândoi.

Uitându-mă înapoi, cred că la acea vârstă un băiat ar trebui să-și trăiască viața. În general, la ce am trăit la viața mea, le spun celor tineri să nu facă ce am făcut eu, ci să învețe. Nu toată lumea reușește să se ridice, cum am făcut eu. Sfatul meu e să fie precauți, atenți. Nu-mi aduc aminte dacă am suferit mult atunci. Nu îți e ușor după ce te desparți. Normal că am suferit, cum suferă orice puști la 21-22 de ani. După aia, bineînțeles că începi să cunoști alte fete și totul trece” , a declarat Adrian Mutu, în podcast-ul „Acasă la Măruță”.