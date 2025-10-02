B1 Inregistrari!
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil! Ce a declarat vedeta, înainte de ceremonie

Elena Boruz
02 oct. 2025, 14:59
Adriana Bahmuțeanu a spus „DA” la starea civilă! Jurnalista a făcut primele declarații, chiar înainte de a se prezenta la ofițerul stării civile. Vedeta și partenerul său, George Restivan, au ales să se căsătorească, chiar dacă în urmă cu aproape o lună, mama femeii s-a stins din viață.

Ce a declarat Adriana Bahmuțeanu, înainte de a semna actele

Chiar înainte de a semna actele de căsătorie, „Bahmu” a făcut câteva declarații. Aceasta a mărturisit că nici ea, dar nici iubitul său nu au emoții, deoarece este „o formalitate”. Mai mult, Adriana a subliniat faptul că a ales să se căsătorească cu George, deoarece mama ei, Petruța Toma, și-a dorit foarte tare ca ea să fie „măritată” și „la casa ei”

„Nu avem emoții, este o formalitate, semnăm actele, pentru că trebuia să facem demult lucrul ăsta și l-am tot amânat. Am zis să intrăm în rândul lumii, pentru că știți foarte bine că mama mea nu mai este. În memoria ei am venit astăzi aici, mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea și pe mai departe o să amânăm pentru anul viitor petrecerea de nuntă. Deci nu facem petrecere, suntem în doliu, dar putem să venim, să semnăm actele la primărie, să fim legal vorbind soț și soție”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Viața fără filtru, înainte de cununia civilă, conform spy news.

Sursă foto: spy news

Adriana Bahmuțeanu: „Un ochi râde, altul plânge”

„Bahmu” a explicat faptul că nu va exista niciun fel de petrecere, deoarece sun țin doliu după mama sa. Vedeta a spus că i-a invitat și pe cei doi băieți ai săi pentru a-i fi alături, însă nu știe dacă aceștia vor fi prezenți.

„Nu arde nimic, facem nunta anul viitor! Din respect pentru mama, nu facem nimic acum. Carmen Harra o să fie și ea prezenta anul viitor, când facem petrecerea!

Un ochi râde, unul plânge! Nu știu dacă vor veni copiii, eu i-am chemat! Făcusem toate pregătirile să ne facem nunta azi dar nu se mai poate. Nu au intrat zilele în sac, avem toată viață înainte. Nu voiam să facem o nuntă clasică, un mega șpriț cu toți prietenii. George avea prieteni din Italia, din Europa, fratele din Italia care nu mai vine, i-am reprogramat pe toți și îi rog să mă înțeleagă”, a adăugat Adriana Bahmuțeanu pentru presă.

