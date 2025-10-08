B1 Inregistrari!
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea"

Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea"

Selen Osmanoglu
08 oct. 2025, 12:33
Cuprins
  1. „Aș vrea să plec acolo”
  2. „Este o formalitate”

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că ea ia în considerare să plece din România și să se stabilească în SUA. Aceasta spune că are deja viză și poate câștiga bani frumoși ca psiholog acolo.

„Aș vrea să plec acolo”

Adriana Bahmuțeanu se gândește serios dacă să plece sau nu în Statele Unite și să se stabilească acolo, lângă soțul ei, George Restivan.

„Nu o să fie foarte la distanță (n.r. căsnicia), căci și eu aș vrea să plec acolo. Chiar vreau să mă stabilesc în SUA, am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea, ca psiholog. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta să lucrez (…) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Un Show Păcătos, conform Click.

„Este o formalitate”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil pe data de 2 octombrie 2025. Ei nu au făcut nunta căci sunt în doliu.

Adriana a subliniat faptul că a ales să se căsătorească cu George, deoarece mama ei, Petruța Toma, și-a dorit foarte tare ca ea să fie „măritată” și „la casa ei”.

„Nu avem emoții, este o formalitate, semnăm actele, pentru că trebuia să facem demult lucrul ăsta și l-am tot amânat. Am zis să intrăm în rândul lumii, pentru că știți foarte bine că mama mea nu mai este. În memoria ei am venit astăzi aici, mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea și pe mai departe o să amânăm pentru anul viitor petrecerea de nuntă. Deci nu facem petrecere, suntem în doliu, dar putem să venim, să semnăm actele la primărie, să fim legal vorbind soț și soție”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Viața fără filtru, înainte de cununia civilă, conform spy news.

