Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea s-a căsătorit în secret cu Alex Mațaev. Când a avut loc nunta celor doi

Alexandra Dragnea, fiica lui Liviu Dragnea și iubitul ei, Alex Mațaev au decis să se căsătorească în secret, anul trecut, în vară. Fostul politician se afla în închisoare pe vremea aceea. Liviu Dragnea și-a încurajat fiica să facă marele pas chiar și fără el.

Liviu Dragnea: „Am fost la fel de bucuros ca și cum aș fi fost acolo”

“Atât de tare m-am opus relației fiicei mele cu Alex, încât am fost de acord să se și căsătorească. Ei sunt căsătoriți. Fiica mea este căsătorită, Alex îmi este deja ginere, de un an și ceva. S-au căsătorit când eu eram la închisoare. Au venit înainte, au întrebat, iar eu i-am rugat să nu stea neapărat după mine și să se căsătorească. Am fost la fel de bucuros ca și cum aș fi fost acolo. În schimb, am vorbit cu Alex și undeva, cândva, s-ar putea să înregistrăm ceva”, a declarat Liviu Dragnea, la Kanal D.

Alexandra, mezina familiei Dragnea, are 25 de ani. Despre ea se știe că a terminat Facultatea de Limbi Străine și a evitat mereu să vorbească despre relația cu iubitul ei.

Alexandru Mațaev este un cântăreț din Republica Moldova care a participat la emisiunea X Factor, în anul 2013, ajungând până în finală, potrivit click.ro.

Alex Mațaev a dezvăluit că atunci când a întâlnit-o, prima oară, pe Alexandra totul s-a transformat într-o dragoste la prima vedere, aceasta intrând în culise, după ce fusese prezentă printre spectatori, la X Factor.

Cântărețul a compus o melodie – ”Cu capul în nori”, iar platoul de filmare a fost chiar domeniul tatălui Alexandrei, Liviu Dragnea.

”Alexandra a venit ca susținătoare, special pentru mine. A venit în culise, m-a văzut și i-a plăcut. A fost dragoste la prima vedere, dar nu credeam că avem șanse să fim împreună… Știam dinainte că trebuie să vină o fată, dar nu știam cine e”, a povestit solistul din Republica Moldova la un moment dat.