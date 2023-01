Alexandra Stan şi Tristan Tate, despărţire cu scandal. Artista l-a acuzat că a publicat imagini din intimitate cu ei: „Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat”

Arestarea fraților Andrew și Tristan Tate pentru trafic de persoane și viol a readus în actualitate acuzații și scandaluri mai vechi în care aceștia au fost implicați. Tristan Tate, de exemplu, a fost acuzat de cântăreața Alexandra Stan că a dat presei poze din intimitate cu ei doi.

Ce a spus Alexandra Stan despre Tristan Tate

În 2021, Alexandra Stan l-a acuzat pe Tristan Tate că a dat presei fotografii intime cu ei de pe vremea când au fost împreună. Mai precis, probabil ca să se răzbune după despărțire, bărbatul ar fi scurs în presă imagini în care blondina stătea topless în brațele lui.

„Este foarte trist că, în 2021, încă se dau poze din intimitate la presă. Mi se pare jenant că unii asta cred că înseamnă să fii bărbat. Cred că ar trebui fiecare să își vadă de treaba lui, separat. Sunt o persoană asumată.

Am avut relații lungi, serioase. Dar, în ultimele luni, am fost singură. Vis-a-vis de ce s-a scris în presă, am ieșit de câteva ori și am simțit că nu e ce trebuie, nu e bărbatul cu care aș putea începe ceva serios și am rupt orice legatură.”, a spus Alexandra Stan în 2021, pentru .

Tristan Tate a negat acuzația și a ținut s-o laude pe artistă: „Este o fată drăguță, am petrecut câteva săptămâni frumoase împreună. Este minunată și o să-mi fie întotdeauna dor de ea. Insă lucrurile nu au decurs așa cum ne-am fi așteptat”.

Frații Andrew și Tristan Tate, arestați pentru trafic de persoane și viol

Amintim că, la finele anului trecut, frații Andrew și Tristan Tate pentru 30 de zile, fiind acuzați de viol, sechestrare și trafic de persoane. Printre victimele lor s-a numărat și o tânără din Statele Unite. De altfel, anchetatorii români au început investigația după un semnal de alarmă tras de Ambasada SUA la București.

Procurorii au pus ale celor doi, cea mai scumpă fiind un Rolls Royce de 360.000 de euro. De altfel, la efectuate în casa lor, anchetatorii au găsit teancuri de bani, arme și… o gorilă din dolari.

Publicația „The Economist” a realizat recent un portret al lui Andrew Tate. Acesta a ajuns extrem de popular în online, mai ales în rândul tinerilor de sex masculin, oferindu-le acestora ”sfaturi” despre cum să atragă femei și militând pentru ”hipermasculinizare”. El a avut numeroase mesaje misogine și a susținut, printre altele, că victimele violului ar trebui „să poarte responsabilitatea”.