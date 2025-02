Alina Sorescu a dezvăluit ce pensie alimentară le plătește Alexandru Ciucu fiicelor sale: „Instanța a decis, în final” (VIDEO)

și au divorțat în urmă cu câteva săptămâni. Îndrăgita cântăreață a făcut publice, abia acum, detalii din viața grea pe care a avut-o alături de fostul soț.

Ce pensie alimentară îi plătește Alexandru Ciucu

Alina Sorescu a dezvăluit în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, și ce pensie alimentară va trebui ca designerul să îi plătească în fiecare lună, o sumă stabilită de către instanță.

„7500 de lei. El cerea la început ca în acest program – o săptămână cu o săptămână – fiecare să suporte cheltuielile cât are fetele în grijă. Pentru că nu a rămas acest program de o săptămână cu o săptămână i s-a solicitat să vină și cu veniturile și da, a venit cu această adeverință prin care arăta că are venituri lunare de 807 lei. Eu și avocata mea am spus că totuși are firme, are angajați, obține dividende. Nu a fost un proces pentru bani, dar pensia face parte din proces, este un drept al copilului, nu sunt niște bani care vin pentru mamă. Am spus că are firme, că obține și niște dividende. El a spus că nu dorește să fie luate în considerare, pentru că nu le scoate, le reinvestește, a fost pandemie, firmele au suferit. Instanța a decis în final, având că în vedere că are firme, să se stabilească pensia de 7.500 de lei lunar pentru ambele fete, din care eu plătesc afterul fetelor, care este tot cam atât și o parte din engleză. Atât”, a spus cântăreața la podcastul moderat de Măruță, potrivit .

“Pleca cu diferite pretexte, la diverse cursuri care nu se terminau în niciun fel”

„Lucrurile s-au întâmplat în timp. Am început relația când eu aveam 22 de ani, ne-am căsătorit când eu aveam 24 de ani, practic a fost prima mea relație în adevăratul sens al cuvântului. Am crezut că e prințul pe cal alb cu care voi rămâne pentru totdeauna. Dând timpul înapoi, realizez că unele semne au apărut de mult, dar n-am vrut să le văd, n-am știut să le observ, neavând cu ce să compar. Erau momente când nu mă simțeam respectată, încurajată, pentru că erau foarte multe situații în care mă umilea, mă descuraja, mă mințea, mă șantaja. Am crezut că venirea pe lume a fetițelor va îmbunătăți situația noastră, mai ales că și părinții lui mă încurajau în acest sens. Relația fiind cunoscută, îmi era greu și rușine să spun că nu mai funcționează. Erau niște diferențe foarte mari, momente foarte tensionate și urâte, dar și momente, mai ales când era plecat, când mă suna foarte des. Pleca cu diferite pretexte, la diverse cursuri care nu se terminau în niciun fel. Visa să devină actor, cântăreț, să facă bijuterii, să fie parfumier, să conducă bărci. Mereu pleca în afara țării pentru a se pregăti în acest sens. Mă obișnuisem”, a mai povestit cântăreața la podcast.