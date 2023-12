Alina Sorescu, mărturisiri dureroase despre divorțul de Alexandru Ciucu: „Încerc să fiu puternică / Nu e ușor”

După 12 ani de căsnicie, au decis să pună punct relației lor din cauza infidelității designerului. Cuplul are împreună două fetițe, iar recent s-a hotărât suspendarea programului de vizită, o decizie care l-a nemulțumit pe Ciucu.

Alina Soreescu, dezvăluiri despre divorț

Alina Sorescu a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă și își dorește să o depășească cât mai rapid posibil. că cele două fiice ale sale au acum un program mai stabil, în comparație cu situația dinainte, în urma unei hotărâri judecătorești. Cu toate că se bucură de această veste, cântăreața recunoaște că procesul va continua pentru un timp și că acest program nu este încă definitiv.

„A fost o perioadă mai grea, dar în momentul de față sunt mai bine, mai liniștită, fetițele sunt mai liniștite, începem școala acum, încercăm să ne intrăm într-un ritm normal. Acum, fetele sunt cu un program cât de cât stabil, nu mai e valabil acel program de o săptămână cu o săptămână. Discuțiile sunt acum pe marginea programului, dar nu sunt încă definitive, pentru că procesul va mai dura. Încerc să fiu puternică și să mă ocup cât pot de bine de fete, încerc să fiu încrezătoare că toate lucrurile se vor liniști la un moment dat,”, a povestit Alina Sorescu în emisiunea lui Cătălin Măruță, scrie .

Artista se gândește acum la viitor

Astista a dezvăluit că ultimele luni ale căsniciei sale cu Alexandru Ciucu au fost extrem de dificile din cauza divorțului care nu a putut fi rezolvat pe cale amiabilă.

„Știi cum are Andra melodia. Niciodată să nu spui niciodată, sunt situații de viață prin care trecem și din care trebuie să ieșim bine pentru copii. Fetițele sunt cele mai importante. Nu e ușor, nu aș dori niciunei mame să treacă prin ceea ce am trecut eu. (…) Lucrurile, din păcate, au ajuns în punctul ăsta pentru că nu s-a putut amiabil. (…) Aș vrea să mă gândesc la viitor și la ce urmează să se întâmple, nu mai vreau să privesc în urmă. Tot ce a fost a fost, tristețea nu are rost. (…) Da, normal că am plâns… Pentru fetițe în mod special, nu-i ușor”, a mai declarat Alina Sorescu.