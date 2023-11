AMI este pregătită de un nou capitol din viața sa. Artista știe ce își dorește de la viitorul iubit: „Aștept un suflet care să fie pentru mine”

Andreea Ioana Moldovan, cunoscută drept AMI, este una dintre cele mai apreciate artiste din industria românească. Mult timp vedeta a trăit pe locul doi, uitând să se iubească pe sine, deoarece s-a concentrat prea mult pe persoana iubită.

Se pare că acum lucrurile stau diferit pentru că este pregătită de un nou capitol din viața sa.

AMI este pregătită să iubească din nou

Cu toate că se descurcă bine din punct de vedere profesional, nu putem spune același lucru când vine vorba de viața sentimentală. Cântăreața a încheiat o relație care .

În cadrul unui interviu, artista a dezvăluit că într-o zi își va găsi partenerul ideal, care o va înțelege și o va ajuta în momentele dificile.

„Sunt singură, am avut o relație și s-a încheiat, dar sunt singură și aștept acolo un suflet care să fie pentru mine. Sunt deschisă, nu caut, nu disper, m-am bucurat și încă mă bucur de perioada asta de singurătate (…)

Nu am așa un tipar neapărat. Trebuie să fie o variantă masculină a mea, un om cald, un om empatic, cu simțul umorului clar, înțelegător, stabil emoțional, care mă sprijine”, a mărturisit vedeta, notează .

A avut nevoie de o pauză pentru a face pace cu trecutul

„Am avut o perioadă de pauză în care am simțit nevoia și în trecutul meu (…)

Am căutat un pic în timpurile vechi și am făcut un pic de pace acolo, începând din perioada adolescenței și am ajuns într-un trecut mai prezent și cumulează un trecut mai mare al meu. ”, a mai precizat artista.