Acasa » Monden » Anca Țurcașiu și Călin Șerban au găsit bilete spre București după ce au rămas blocați în Orientul Mijlociu

Anca Țurcașiu și Călin Șerban au găsit bilete spre București după ce au rămas blocați în Orientul Mijlociu

Flavia Codreanu
04 mart. 2026, 23:38
Sursa Foto: Instagram/ @ancaturcasiu
Cuprins
  1. Anca Țurcașiu în culmea fericirii după ce și-a cumpărat bilete spre casă  
  2. Cine a sprijinit-o pe actriță să scape de coșmar

Anca Țurcașiu în culmea fericirii ce a reușit să rezolve problema biletelor de avion și a vizei pentru a se întoarce în țară. Actrița și partenerul ei, Călin Șerban, au rămas blocați în Thailanda din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, trecând prin momente de nesiguranță maximă

Anca Țurcașiu în culmea fericirii după ce și-a cumpărat bilete spre casă  

După ce viza lor era pe cale să expire, cei doi au petrecut șase ore la imigrări pentru a obține extensia necesară. Actrița a reușit să achiziționeze bilete de întoarcere pentru data de 11 martie, chiar dacă acest lucru a implicat costuri suplimentare și un traseu complicat.

„Doamne, din nou cu zâmbetul pe buze, după 4 zile de coșmar. Astăzi ne-am cumpărat extensia vizei, în 6 ore petrecute la imigration. Avem bilete de avion și, fără să ne fi dorit, încă o săptămână aici. Toate vin la pachet cu costuri suplimentare, evident, pe care știu sigur că nu le vom mai primi înapoi, dar tot ceea ce contează este că am depășit starea de nesiguranță și emoțiile care au fost pentru găsirea soluțiilor. Și că suntem sănătoși și optimiști că vom ajunge cu bine acasă.”, a scris Anca pe pagina sa de Facebook.

Cine a sprijinit-o pe actriță să scape de coșmar

Vedeta a ținut să mulțumească public celor care s-au implicat în găsirea unei soluții pentru repatrierea lor. Aceasta a menționat sprijinul primit din partea companiei aeriene, dar și ajutorul oficial oferit de ambasadorul român.

„Gata, dragii mei. Am reușit să ne liniștim, pentru că, după foarte multe ore petrecute astăzi în aeroport cu reprezentanții de la Qatar, am reușit să găsim bilete de întoarcere spre București, pe data de 11, prin China, Istanbul, mă rog, nu contează, pentru că vom ajunge la București, în sfârșit. Doamna ambasador, Daniela Băzăvan, a fost alături de noi. Îi mulțumim foarte mult!.”, a mai precizat aceasta.

