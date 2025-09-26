B1 Inregistrari!
De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu

De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu

Traian Avarvarei
26 sept. 2025, 10:44
De ce a fost părăsită Anda Adam de Victor Slav? Ce spune artista despre Bianca Drăgușanu
Victor Slav și Anda Adam. Sursa foto: Captură video - Acces Direct / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Anda Adam despre separarea de Victor Slav
  2. Ce a spus Anda Adam despre Bianca Drăgușanu
  3. Cine este actualul partener al Andei Adam

Anda Adam a explicat de ce nu a rezistat relația ei cu Victor Slav, deși păreau un cuplu fericit și toată lumea se aștepta ca ei să se căsătorească. Artista a afirmat, contrar speculațiilor din spațiul public de la acea vreme, că de vină pentru separarea lor nu a fost Bianca Drăgușanu.

Ce a spus Anda Adam despre separarea de Victor Slav

Victor Slav și Anda Adam a ajuns în atenția publică în anul 2006, iar în 2012 s-au despărțit. Cântăreața a explicat, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, cum s-a ajuns aici.

„Noi nu am vorbit niciodată despre motivul real al despărțirii. Pot doar să spun că lucrurile nu mai erau ce trebuia, că întotdeauna un adevăr iese și la iveală și am tras concluzia că este cea mai bună decizie pe care o pot lua: să nu mai fiu împreună cu acest om într-o relație.

Aveam și îndoieli, eram foarte mult timp plecată și lucrurile deja nu se mai întâmplau ca într-un cuplu, se întâmplau ca între doi oameni care fiecare își vedea de drumul lui și de viața lui cumva separat. Nu am dorit să argumentăm pentru că am considerat că întotdeauna intimitatea trebuie să rămână intimitate așa cum am făcut de fiecare dată și cred că a fost un lucru foarte bun care s-a întâmplat. Am fost părăsită, decizia i-a aparținut”, a mărturisit Anda Adam, potrivit WowBiz.

Ce a spus Anda Adam despre Bianca Drăgușanu

Artista a respins apoi zvonurile că despărțirea de Victor Slav ar fi avut legătură cu Bianca Drăgușanu, cea care avea să-i fie parteneră lui Slav după relația lor, scrie CanCan. De altfel, Drăgușanu și Slav au un copil împreună, o fetiță, dar nu mai sunt nici ei împreună de mult timp.

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil.

Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult. Atunci când ești în diverse conjuncturi și ți se pune un microfon în fața gurii mai dai declarații și mai spui una, alta pentru că dacă tot îți asumi că te duci la un eveniment monden trebuie să și spui ceva. Nu poți doar să te duci, să faci act de prezență și să pleci”, a mai susținu Anda Adam, la Kanal D.

Cine este actualul partener al Andei Adam

Anda Adam e căsătorită de puțin timp cu Joseph Adam și pot fi văzuți concurând împreună în noul sezon Asia Express.

Joseph Adam e originar din Franța, dar a locuit o vreme și în Elveția, înainte de a se stabili în România. El a mai fost căsătorit și are o fiică din acea relație. Presa mondenă scrie că Joseph e un om de afaceri în domeniul bancar privat în Elveția și este pasionat de fitness și modă.

