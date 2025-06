Andi Moisescu: „Am avut grijă să nu dau niciodată ochii pe spate și să zic: aoleu!”. Ce relație are cu copiii

a vorbit despre pe care o are cu cei doi ai săi, de 17 și respectiv 19 ani.

Mărturisiri

Andi Moisescu spune că băieții lui încă merg în vacanțe cu părinții: „În mod surprinzător, încă merg. Deși trebuie să spun că merg și în vacanțele lor separat. Dar încă mai merg și cu părinții, ceea ce este un mare câștig”, conform .

Artistul mărturisește că a avut grija întotdeauna să fie prezent în viața copiilor și să-i asculte.

„E un subiect foarte important ăsta pentru orice părinte. L-am conștientizat de la bun început. Mi-am propus de la bun început să fiu foarte apropiat de ei și să nu îi determin cumva prin vreo reacție a mea să-mi ascundă lucruri. Cred că am reușit, nu știu în ce măsură, dar cred că într-o proporție relevantă, care e sigur peste 75%. Cred că știu absolut tot ce fac, pentru că am avut grijă să nu dau niciodată ochii pe spate și să zic: aoleu! Cum așa? Vai de capul meu! Așa ceva! Tocmai ca să nu cumva să trezesc prin vreo astfel de reacție, tentația de: “A, ok, deci asta poate ar fi bine să nu-i mai spunem a doua oară”. Înclin să cred că am o relație foarte sinceră cu ei și din punctul lor de vedere, din al meu total, fără niciun fel de discuție și mă și bucur din plin de relația asta care este foarte confortabilă.”, a spus Andi Moisescu.