Actrița Carmen Tănase va face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, ajunsă la sezonul cu numărul 16.

Cuprins

Ce a declarat Carmen Tănase despre prezența la „Românii au talent”

Cum a ajuns actrița Carmen Tănase jurat la „Românii au talent”

Anunțul a fost făcut la petrecerea aniversară a Pro TV. Actrița a urcat pe scenă și a vorbit despre și cum va fi ca jurat.

„Am trăit cred că sute de vieți prin personajele mele. Am simțit emoția publicului de fiecare dată și ceea ce mi-a dat mie publicul și am învățat, în anii ăștia, că meseria asta este despre adevăr. Livrezi adevăr, primești adevăr. Altfel nu merge. Și adevărul meu, de acum, pentru care sunt foarte fericită, este că am ajuns pe cea mai mare scenă a României, pe scena Românii au talent și probabil că voi fi înconjurată de oameni care vor avea curajul să vină și să își spunea povestea.

Sunt foarte emoționată și fericită pentru faptul că am să îi încurajez cât pot, să îi provoc și să le spun că orice vis, oricât ar fi de nebunesc, poate deveni realitate. Iată, în cazul meu, mi-am dorit foarte mult să fiu aici. Ani de zile. Și am fost foarte invidioasă, în sensul pozitiv, pe toți care erau în juriu.

Voi fi foarte empatică. Asta nu înseamnă că nu voi fi și severă, dacă trebuie. Emisiunea asta este despre emoție și vreau să le spun tuturor că încerc din răsputeri să nu dezamăgesc. Le mulțumesc celor care au trecut prin juriu, pentru că, uitându-mă la ei, am învățat, învăț și voi învăța până la sfârșit. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem în sezonul 16”, a susținut Carmen Tănase, citată de

Actrița a ajuns în juriul emisiunii în locul lui Dragoș Bucur, care după trei sezoane.

„Acum trei ani am intrat în echipa ”Romanii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel şi Smiley, sunt nişte colegi plin de umor şi înţelegere şi le mulţumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta ”Românii au talent” merge mai departe fără mine”, a scris recent Dragoș Bucur, pe Instagram.

Ceilalți jurați ai emisiunii rămân Andra, Mihai Bobonete și Andi Moisescu.