Andra a căzut şi ea victimă. Soţul ei, Cătălin Măruţă, nu ştie cum s-o mai consoleze (GALERIE FOTO)

Andra a mărturisit că a fost victima bullying-ului, fiind de mai multe ori ținta răutăților. Ea a ales să-și vadă de drumul ei, dar, cum nu e de piatră, uneori cuvintele oamenilor au afectat-o. Numai că soțul ei, Cătălin Măruță, îi e mereu aproape și o consolează.

Andra susține că a fost victima bullying-ului

Întrebată dacă a fost vreodată victima bullying-ului, Andra a răspuns: „ Am fost și cred că sunt și acum, ca persoană expusă publicului. Totuși, am o personalitate care mă face să nu observ răutățile și foarte puține ajung la mine cu adevărat. Am un mod de a fi, privesc mereu înainte, îmi văd de drumul meu, dar nu sunt de piatră, desigur”.

„Oamenii aruncă vorbe cu mare ușurință, mai ales în online, când ei sunt în fața unui ecran și nu simt că îi costă nimic, nici nu văd privirea omului rănit. Sunt o fire sensibilă, dar nu prea pun la suflet aceste vorbe, iar dacă mă afectează, vorbesc cu cineva apropiat, de obicei cu Cătălin, și mă încurajează imediat, îmi spune că oamenii vor să rănească pentru că sunt ei furioși sau nefericiți, că nu are legătură cu mine agresiunea lor”, a mai spus Andra, pentru VIVA!.

Și actrița Oana Moșneagu a vorbit despre bullying

Recent, și actrița Oana Moșneagu, devenită cunoscută mai ales după apariția în serialul „Adela”, a vorbit despre bullying, dar și despre perioada în care s-a confruntat cu depresia.

„Fiind printre cei mai silitori din clasă, în generală, și printre fetele care încă nu se machiau și nici nu aveau posibilități să își cumpere cele mai drăguțe haine, am fost deseori ținta glumelor răutăcioase. Și nu doar pentru aceste motive. Pubertatea e o perioadă critică pentru o fată, și pentru mine a fost destul de plină de neîncredere și frustrări, iar colegii mei de atunci apăsau fix butoanele care să le acutizeze”, a mărturisit Oana Moșneagu.