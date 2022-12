Andreea Antonescu, către colega Bălan: „Caută repede pe Google cum se moșește”. Discuția a avut loc la un eveniment din București

Andreea Antonescu a dat nas în nas cu „sora” ei, Andreea Bălan, la un eveniment organizat în București și s-a lăsat cu dădăceală.

Andreea Bălan s-a panicat atunci când și-a văzut vechea prietenă gravidă în ultima lună prezentă la evenimentul de lansare a unei clinici de recuperare medicală.

Andreea Bălan, griji pentru colega de scenă

Discuția a avansat rapid și oricât de discretă a încercat Andreea Bălan să fie, totul s-a auzit! „Ce cauți aici? Dacă se întâmplă acum?!”, a dădăcit-o aceasta pe Andreea Antonescu, gravidă în luna a 9-a. Amuzată de grijile, de altfel, justificate ale colegei ei de scenă din trupa Andre, Antoneasca i-a răspuns: „Și ce dacă se întâmplă? Suntem la clinică. Mă moșești tu! Vrei? ”.

Cei prezenți s-au amuzat, Andreea Bălan a continuat să fie cu ochii pe vechea ei prietenă, iar atenția tuturor a fost atrasă de „șenilele” purtate de Andreea Antonescu în picioare, mai precis tocuri foarte înalte, exact precum cele din perioada de glorie a trupei Andre.

Viitoarea mămică nu a scăpat de întrebări sau de persoanele care au dorit să îi mângâie burtica. „Normal, am mâncat ce e permis în sarcină. Are rost vă spun că am mâncat trei felii de tort și două prăjituri așa de mari?”, le-a răspuns Andreea Antonescu curioșilor, scrie .

Andreea Antonescu este la a doua sarcină

Andreea Antonescu este la a doua sarcină, ea mai având un copil dintr-o relație anterioară, pe Sienna, al cărei tată este Traian Spak, de care artista a divorțat recent. În prezent, Andreea Antonescu formează un cuplu alături de prezentatorul TV Victor Vrînceanu. Cei doi au fost foarte discreți în privința relației, iar artista a flat că este gravidă, în vara acestui an, când s-a întors de la America Express.

„A doua minune din viața mea! Dragii mei, de ceva timp trăiesc o frumoasă poveste alături de iubitul meu. Astăzi vreau să împart cu voi această bucurie din viețile noastre! Vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o de-a lungul timpului și tocmai de aceea prin intermediul paginilor personale de social media! Vă pup, vă iubesc și apreciez în avans toate mesajele și gândurile frumoase!”, a scris Andreea Antonescu pe Instagram, când a publicat și prima fotografie cu burtica de gravidă, în luna august.