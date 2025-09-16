B1 Inregistrari!
Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima

Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima

Adrian Teampău
16 sept. 2025, 13:34
Andreea Antonescu nu mai are îndoieli. Ce așteptări are vedeta de la bărbatul care ar vrea să-i fure inima
Andreea Antonescu. Sursa foto: Captură Video - Radu Tibulca / YouTube
Andreea Antonescu, fosta membră a trupei Andre, acum în vârstă de 46 de ani, a trecut printr-o căsătorie, dar și mai multe relații amoroase. Este suficient, consideră ea, ca să-și dea seama ce fel de bărbat i se potrivește, pe cine ar vrea alături, în viitor.

Andreea Antonescu, despre bărbatul ideal

Vedeta a vorbit despre bărbatul ideal, cel alături de care și-ar petrece viața în următorii ani, într-un podcast. Andreea Antonescu l-a descris pe cel care i-ar putea sta alături drept un om de echipă. Ea a enumerat calitățile pe care trebuie să le aibă viitorul partener de viață pentru a-i cuceri inima. În prezent, fosta membră a trupei Andre spune că duce o viață împlinită, alături de cele două fiice ale sale.

Andreea Antonescu a vorbit despre așteptările pe care le are de la o relație cu un bărbat. Artista a enumerat calitățile și așteptările pe care le are de la un eventual partener pentru a începe o relație amoroasă.

„Îmi doresc un om lângă mine care să fie nu neapărat ca mine, dar să fie o persoană care, înainte de toate, să fie acceptată de cele două fetițe ale mele, este extraordinar de important, și o persoană care să fie capabilă să facă echipă cu mine”, a spus Andreea Antonescu în podcastul lui Jorge.

Ce așteptări are de la bărbatul ideal

Vedeta s-a descris drept o persoană determinată și ambițioasă care are tendința de a-și atinge orice obiectiv își propune. Drept care, Andreea Antonescu se așteaptă ca un eventual partener să-i fie alături și să facă echipă cu ea, fără să-i pună piedici.

„Sunt, după cum îți spuneam, determinată, ambițioasă, nimic nu-mi stă în cale și nu cred că mi-a stat vreodată în viața asta. Când am avut vreun vis sau vreun plan am mers până în pânzele albe până l-am împlinit. Mi-ar plăcea, de data asta, să pot face echipă cu o persoană ca mine”, a mai explicat Andreea Antonescu.

Iubirea, în cazul Andreei, nu se mai rezumă doar la atracția fizică sau la emoția de moment. Ea spune că-și dorește pe cineva cu care să aibă o relație matură, cu care să se potrivească și, nu în ultimul rând să o respecte. De asemenea, un criteriu important în alegerea unui partener este să fie acceptat de cele două fetițe ale ei.

Cum se înțelege Andreea Antonescu cu fiicele sale

Într-un alt interviu, dat cu mai multă vreme în urmă, artista a vorbit despre relația dintre ea și fiicele sale. Ea a fost întrebată dacă cele două surori se înțeleg și dacă nu s-a întâmplat să fie geloase una pe cealaltă, în anumite momente. Întrebată dacă fiica sa cea mare, Siena, a fost geloasă vreodată, în copilărie, pe fetița cea mică, Venice Victoria, Andreea Antonescu a negat.

Ea a răspuns că, dimpotrivă, cele două surori se iubesc foarte mult, iar legătura dintre ele este foarte strânsă. Aceasta chiar dacă între cele două există o diferență de 12 ani. Artista a reulit să facă față provocărilor și să le fie alături, în această perioadă, făcând față provocărilor pe care le presupune creșterea celor două fetițe.

„De câteva luni încoace am tot susținut că fetițele mele sunt minunile vieții mele și că sunt cele mai importante ființe de pe fața pământului. Ele îmi dau putere și aș vrea să consider că sunt o mamă care știe că viitorul copiilor, sănătatea mentală și bucuriile, fericirile lor, sunt scopul vieții noastre și atunci ești conștient că restul sunt doar detalii”, mai spunea, în urmă cu câtva timp, Andreea Antonescu la Antena Stars.

Andreea Antonescu se ocupă singură de creșterea celor două fete, dat fiind că mama sa s-a stabilit în Statele Unite, alături de soțul său. Deși se vizitează destul de des, artista spune că mama nu se implică foarte mult.

