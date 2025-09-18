Andreea Antonescu rupe tăcerea! Ce spune despre relația cu Andreea Bălan

Trupa „Andre”, lansată în anii 2000 și compusă din Andreea Antonescu și Andreea Bălan, a fost una dintre cele mai iubite trupe pop din România. Cu hituri care au marcat adolescența unei generații, cele două artiste au cucerit publicul și au devenit rapid un simbol al muzicii ușoare românești.

Chiar dacă trupa s-a destrămat, cele două și-au păstrat relația de prietenie și au continuat să colaboreze în diverse proiecte. Una dintre cele mai recente colaborări , unde au împărțit momente intense și dificile. Totuși, după încheierea filmărilor, relația dintre cele două cântărețe s-a răcit vizibil.

Cum descrie Andreea Antonescu ruptura

Invitată recent în , Andreea Antonescu a vorbit deschis despre starea actuală a relației sale cu Andreea Bălan. Artista a mărturisit că între ele este „o pauză” și a explicat că, deși au fost alături una de cealaltă în momentele grele, nu au fost niciodată prietene care să iasă constant în oraș sau să petreacă timp împreună în perioadele liniștite.

„Am fost alături una de cealaltă în etapele grele ale vieților noastre. Când era totul bine, nu eram prietenele care să iasă la sucuri. Suntem în etapa în care e pauză, liniște, între noi două. Toate cuvintele mele de laudă la adresa Andreei, n-am cum să nu o respect pentru tot ce a clădit, pentru toată ambiția, determinarea, munca ei, dar mai mult n-aș putea să spun”, a declarat cântăreața.

Cum vede Andreea Antonescu evoluția personală

Artista a subliniat că preferă să trăiască prezentul cu recunoștință și să accepte faptul că oamenii intră și ies din viață atunci când „misiunea lor” se încheie.

„E foarte simplu. Dumnezeu îți dă oameni în viață pentru anumite perioade de timp, iar când consideră că misiunea lor în viața ta s-a terminat, îi scoate. M-am gândit că, din moment ce sunt acum în acest punct al vieții mele, aici trebuie să fiu. Nu mă mai gândesc ‘oare dacă?’. Trăiesc cu bucurie și cu recunoștință prezentul”, a adăugat ea.

Declarațiile vin la scurt timp după ce Andreea Antonescu a anunțat că intenționează să părăsească România și să se mute în Statele Unite, împreună cu cele două fiice ale sale, o decizie care marchează o nouă etapă în viața personală și profesională.

Cum explică Andreea Bălan distanțarea

La rândul său, Andreea Bălan a discutat public despre motivul rupturii dintre ea și . Într-o declarație citată de , artista a afirmat că prietenia dintre două persoane se poate menține doar dacă ambele se află „pe aceeași vibrație” și parcurg un drum similar de dezvoltare personală.

„Iertăm, dar asta nu înseamnă că poți să și păstrezi o relație cu cineva. Ține și de evoluția celuilalt, ca să rămâi prieten cu cineva. Ca să poți să rămâi prieten, trebuie ca ambii să fie pe aceeași vibrație, aceeași energie, pe același drum de vindecare. Dacă unul a crescut câteva trepte, s-a vindecat, și celălalt a rămas acolo, e aceeași dinamică proastă. Nu poți să rămâi prieten sau în relații bune, trebuie să pleci. Dar asta nu înseamnă că nu-i urez de bine și că nu l-ai iertat”, a explicat Andreea Bălan.

Cum s-au descurcat Andreea Antonescu și Andreea Bălan la Asia Express

Cele două artiste au revenit în atenția publicului ca echipă în cadrul show-ului televizat Asia Express, unde au concurat împreună și au trecut prin probe dificile care le-au testat răbdarea și rezistența. a arătat atât legătura puternică dintre ele, cât și tensiunile care apăreau în situațiile limită.

Deși au colaborat pentru a face față provocărilor și au reușit să câștige simpatia telespectatorilor prin sinceritatea și energia lor, imediat după terminarea filmărilor relația lor s-a răcit vizibil, semn că experiența intensă nu a reușit să consolideze prietenia din spatele camerelor.