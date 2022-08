Andreea Bălan a dat cărțile pe față! Detalii mai puțin știute despre divorțul de George Burcea

Andreea Bălan și George Burcea nu au reușit să păstreze flacăra iubirii și s-au despărțit. Cei doi au trecut prin mai multe momente tensionate și nu au reușit să rămână prieteni după ce s-au separat. Ex-partenerii cresc două fete și concurează pentru atenția și aprecierea fetelor. Celebra blondină a dezvăluit, recent, în cadrul unui interviu, câteva detalii despre viața ei personală.

Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre divorț

Andreea Bălan a recunoscut că i-a fost extrem de greu moral. Artista a căzut în capcana depresiei și a continuat să lupte pentru fericirea celor două fiice, Ella și Clara. Vedeta a suferit enorm și a trecut prin clipe teribile.

„Eu mi-am făcut un grup de suport, am văzut asta la americani, e ultima găselniță, patru oameni, trei fete și un băiat, cărora le-am zis că m-am despărțit și timp de patru luni i-am sunat pe toți pe rând, am văzut asta în filme. Am zis să încerc metoda asta acum, că nu eram la prima despărțire, m-am mai despărțit și în trecut, mai plângi, mai intri în altă relație. Am făcut tot felul de încercări. În fiecare zi îi luam la rând, le ziceam aceleași lucruri.

După astea patru luni de zile dintr-o dată mi-a trecut. Cu toții avem nevoie de prieteni foarte apropiați, în momentul în care ai o problemă, să fie lângă tine, pentru o perioadă limitată. Cam asta aș sfătui în ziua de azi, dacă treceți printr-o despărțire, alege doi-trei prieteni și vă dați un termen de două-trei luni. Cu cât , cu atât perioada de vindecare e mai mare”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Andreea Bălan, cu nervii la pământ

Andreea Bălan a avut parte de-a lungul timpului de mai multe momente nefericite în viața ei, printre cele mai recente fiind stopul cardiac și separarea de George Burcea. Cu toate acestea artista a reușit să-și refacă viața și să se bucure de clipele petrecute alături de c . Se pare că blondina are un caracter de fier și poate să depășească orice obstacol.

”Am avut depresie la un moment dat, la 27 de ani. M-am trezit, aveam o relație minunată, începusem să câștig și financiar, începusem să câștig bine, avea o carieră stabilă deja, scosesem albume piese. Spuneam că sigur dacă albumul va avea succes, o să fiu fericită, sigur dacă relația mea o să meargă bine, o să fiu fericită. Dacă o să îmi cumpăr un apartament o să fiu fericită. La 27 de ani îl aveam, dar fericirea nu a venit, că eu o căutam în exterior. Atunci mi-am dat seama că trebuie să cauți în interior. Atunci a început lucrul cu mine”, a spus Andreea Bălan pe YouTube, citată de .