Andreea Bălan a trăit un adevărat șoc când a ajuns acasă la părinții lui Victor Cornea: „Atunci am realizat..”

Andreea Bălan, cunoscută vedetă TV, a trăit un moment de claritate și bucurie când a vizitat pentru prima dată casa părinților iubitului său, . Această experiență a consolidat încrederea ei în relația lor și a confirmat că destinul i-a adus împreună. Într-un vlog recent pe canalul său de YouTube, Andreea a dezvăluit detaliul uimitor care i-a luminat sufletul.

Detaliul care a uimit-o pe Andreea Bălan în casa părinților lui Victor Cornea,

și Victor Cornea trăiesc o frumoasă , care a devenit publică în iunie 2023. Cu toate că relația lor este una recentă, cei doi nu se feresc să împărtășească momente importante din viața lor cu fanii lor. Andreea Bălan, în special, a devenit mai deschisă și a dezvăluit latura sa sensibilă și spirituală, relatează .

Într-un vlog recent, vedeta a dezvăluit că în timpul meditațiilor sale pentru a atrage iubirea adevărată, ea îl vizualiza pe Victor Cornea. Acest lucru a luat o întorsătură incredibilă când a mers în vizită la părinții lui Victor și a descoperit că întreaga casă era decorată cu buchete de floarea soarelui, pe care ea le asocia cu meditațiile sale.

„În meditațiile mele vedeam un lan de floarea soarelui tot timpul și mă simțeam acasă. În momentul în care am ajuns la Sibiu, în casa părinților lui, am avut o revelație și un șoc de bucurie să văd că toată casa părinților lui era plină de buchete de floarea soarelui. Atunci am realizat că el este cel din meditațiile mele, că eu îl vedeam în acele meditații, că îl chemam și vedeam ce urma să se întâmple, dar era doar o chestiune de timp. Am fost atât fericită să realizez că el este acel suflet cald și bun din meditațiile mele și că astfel ne-am găsit, ne-am chemat unul pe celălalt”, a povestit pe YouTube.

Relația lor este acum mai puternică ca oricând, iar deschiderea lor față de fani este o dovadă a încrederii pe care o au în legătura lor. Andreea Bălan și Victor Cornea par să fi găsit unul în celălalt sufletele pereche, iar povestea lor de dragoste continuă să încânte și să îi inspire pe cei din jurul lor.