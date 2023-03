Andreea Bălan, despre puterea de a trece peste orice: „Dacă mi se închide o ușă, intru pe geam” / Cum se descrie artista, dincolo de imaginea succesului

Andreea Bălan a demonstrat de multe ori că este o femeie puternică și că poate face față oricărei situații. Cântăreața a trecut prin multe greutăți, însă tot timpul a găsit motivația necesară pentru a trece peste orice obstacol din viața ei.

În cadrul unui interviu acordat recent, Andreea Bălan a vorbit despre cum a reușit să gestioneze astfel de situații decisive din viața ei.

Andreea Băla, despre cum a trecut prin toate momentele dificile

Andreea Bălan nu este doar talentată, ci și exemplul de femeie puternică. Cântăreața nu se lasă doborâtă de greutăți și reușește mereu să se ridice de fiecare dată când cade.

În cadrul unui interviu acordat recent, artista a spus că mereu s-a ambiționat mai mult, în momentul în care i s-a spus că nu poate sau nu este suficient de bună pentru a face ceva.

„Piedicile , dar depinde cum le privești tu. Când ești mai tânăr privești piedicile ca și constrângeri, și obstacole, și este totul o dramă… Vai, ce a făcut respectiva persoană! După aceea am învățat să le privesc ca pe niște lecții. Dacă mi se închide o ușă, intru pe geam, nu-i nicio problemă. Mi se închide geamul, intru pe celălalt geam. Și, în general, așa m-am ghidat în viață. Când mi s-a spus «NU», am vrut să demonstrez că e «DA». Mi s-a spus: «Nu ești bună!», ba da sunt! «Nu cânți suficient!», ba da, vă arăt că eu cânt, îmi iau band și cânt. «Nu te îmbraci nu știu cum!», ba da, vă arăt că știu să mă și îmbrac și investesc în imagine încât să vă arăt că pot fi și stylish”, a spus Andreea Bălan, potrivit .

„Nu m-am lăsat pusă jos niciodată!”

Mai mult decât atât, tot în cadrul interviului, cântăreața a declarat că a învățat să privească orice încercare grea ca pe o lecție, din care are ce învăța și de pe urma căreia poate deveni mult mai puternică.

„Adică, întotdeauna, toate criticile și toate nu-urile m-au ambiționat să fiu mai bună. M-au ambiționat! Nu m-am lăsat pusă jos niciodată! Și fiecare experiență negativă, chiar și în partea personală, eu am luat-o ca pe o lecție. Ce pot să învăț din asta, . La un moment dat, în ultimii, nu știu, șapte, opt ani, am început să-mi asum că viața mea este făcută de mine și, dacă se întâmplă ceva negativ în ea, înseamnă că eu am atras acea situație prin gândurile mele și prin subconștientul meu. Pentru că am învățat despre spiritualitate, despre energie, despre puterea gândului și că noi manifestăm exact ceea ce avem în subconștient”, a mai completat cântăreața.