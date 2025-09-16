Andreea Bălan este cunoscută pentru aparițiile ei impecabile. Cu toate acestea, cântăreața mărturisește că „devine din ce în ce mai greu să arăți bine, după 35 de ani”.

Pregătiri pentru show și nuntă

Andreea Bălan are un program bine stabilit pentru a-și menține silueta. Aceasta are grijă la alimentație, dar face și sport. Ea are stabilite două mese pe zi și face multă mișcare.

Merge de trei ori pe săptămână la sală și încearcă să arate întotdeauna bine, chiar dacă după 35 de ani, este mai greu, spune ea, conform .

Acum aceasta se pregătește pentru a susține un show pe 1 Martie la Sala Palatului. După acesta, pregătirile vor fi pentru cu Victor Cornea.

“Victor e un bărbat foarte cald, calm și afectuos. .. Fetițele vor fi domnișoare de onoare la nunta noastră și abia aștept dar până atunci am de pregătit un super la Sala Palatulu, pe 1 Martie, de Mărțișor”, a spus Andreea Bălan.

„Devine din ce în ce mai greu să arăți bine, după 35 de ani metabolismul se schimbă. Eu mănânc foarte puțin, de două ori pe zi, un singur fel și fac sport de trei ori pe săptămână. Eu nu gătesc pentru că nu am timp și nu am răbdare să fac asta, am un program extrem de ocupat, cariera, fetițele”, a mai spus aceasta.

Cu toate acestea, viitorul soț, Victor, o sprijină întotdeauna. Artista mărturisește că partenerul ei face „o omletă delicioasă”, atunci când ea nu poate să gătească.

„Victor, care e tot timpul plecat, atunci când vine acasă, gătește el, se ocupă de micul dejun și face o omletă delicioasă!”, a mărturisit Andreea.

Cum a fost cerută în căsătorie

Andreea Bălan a fost cerută în căsătorie în avion, în drum spre Laponia. O stewardesă aflată la bord a făcut anunțul prin stație, iar Victor s-a pus în genunchi și a scos inelul.

„În acest decor magic către Laponia, Moș Crăciun mi-a lăsat o scrisoare pentru o persoană prezentă la bordul acestei aeronave. Dragă Andreea, de-a lungul anilor ai fost o persoană minunată și un dar pentru noi toți cei din jur. Totuși, cel mai frumos dar pe care l-ai oferit a fost iubirea pentru Victor. Astăzi, el are o întrebare foarte specială pentru tine”, a spus însoțitoarea de bord.

„Vrei să fii soția mea?”, a întrebat Victor, care a primit un răspuns convingător din partea Andreei.

„Am spus «Da»! Cel mai frumos și hotărât «Da» din viața mea. Zborul spre Laponia a fost cel mai frumos zbor din viața mea, cu cele mai frumoase emoții și cea mai pură iubire. Victor, ești îngerul meu păzitor. Da, vreau să fiu soția ta pentru todeauna”, a scris cântăreața, pe Instagram, ulterior.

„Îmi dă ceva bătăi de cap școala”

Andreea Bălan are și două fetițe, Clara și Ella. Acestea au început școala. Clara e clasa zero, iar Ella e clasa a treia.

Artista mărturisește că școala „îi dă ceva bătăi de cap”. Motivul: fetele nu mai învață în aceeași clădire.

„Logistic vorbind acum îmi da ceva bătăi de cap școala. Clara e clasa zero, Ella e clasa a treia și nu mai învață în aceeași clădire la George Enescu. Ies ambele la o oră distanță de la școală și eu și buni trebuie să ne împărțim”, a mărturisit Andreea Bălan.

„E mai complicat când am filmări și evenimente. Buni nu le mai duce la școală, are aproape 70 de ani, nu prea mai poate. Ea le face pachețelul dimineața, le duce șoferul la școală și eu le iau la prânz”, a adăugat.