Andreea Bălan dezvăluie secretul succesului financiar în afara scenei. Cum își umple artista conturile atunci când nu cântă

Andreea Bălan este o prezență notabilă în showbiz-ul românesc, fiind una dintre cele mai longevive artiste de pe scena muzicală. Ca mamă singură, reușește să-și câștige banii onest și să-și susțină fetițele. Chiar și în mijlocul unui scandal cu fostul soț, Andreea nu încetează să fie activă profesional și să-și asume responsabilitățile familiale.

Andreea, o mamă precaută și grijulie cu economiile sale

că acordă o mare atenție când vine vorba de gestionarea banilor și nu omită niciodată să vireze sume în conturile speciale create pentru fetițele ei. Jurata emisiunii „Te cunosc de undeva” a dezvăluit că principalul ei obiectiv este ca micuțele ei să nu aibă niciodată probleme financiare în viață. Pentru aceasta, este extrem de precaută în privința banilor și economiilor. Andreea a dezvăluit și modalitățile prin care obține venituri. Pe lângă concertele susținute, ea își câștigă bani și din activități de publicitate și televiziune.

„Îi țin la saltea. Nu se știe niciodată. Nu este o glumă. Îi țin în bancă, pentru că trebuie să ai tot timpul. Vin vremurile grele, iar eu am doi copii de crescut singură. Nu din YouTube, din concerte, din publicitate și din televiziune”, a declarat Andreea Bălan într-o emisiune TV, scrie .

Are o echipă pe care se bazează

în întregime. Ea a recunoscut că ia deciziile, mai ales în ceea ce privește cariera ei, deoarece în ultimii 20 de ani a învățat să facă multe lucruri. Cu toate acestea, ea se bazează pe o echipă care o ajută să ducă la bun sfârșit toate activitățile într-un mod extrem de profesionist.

„Am o echipă, mă sfătuiesc cu cei de la casa de discuri, am un bun prieten Alex care mă ajută pe PR, dar și pe editare video, mai am o fată Karin care mă ajută tot așa pe YouTube, pe editare, dar știi cum e, eu centrez, eu dau cu capul. Adică eu sunt propriul manager pentru că am învățat de-a lungul anilor să fac chestia asta foarte bine. De multe ori îmi cer alții sfaturi mie și inevitabil, fără să vrei, înveți. De atâția ani, de 20 de ani, în domeniu, am învățat. Eu știu cel mai bine să mă managerizez pe mine”, a dezvăluit Andreea Bălan.

Vedeta a recunoscut că, în ceea ce privește contractele și birocrația, preferă să lase specialiștii să se ocupe de toate detaliile necesare. Motivele acestei alegeri sunt, în primul rând, lipsa răbdării și, în al doilea rând, încrederea în abilitățile acestora.