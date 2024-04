Andreea Bălan și fostul soț, George Burcea, s-au împăcat: „Așa am stabilit. E mai bine pentru amândoi, dar și pentru fetițele noastre”

și fostul soț, George Burcea, s-au împăcat, iar artista a decis să încheie toate procesele pe care le avea cu fostul ei soț.

„Așa am stabilit. E mai bine pentru amândoi, dar și pentru fetițele noastre”

„Le-am încheiat procesele. Totul e ok. (…) Am stabilit că nu mai vorbim unul despre celălalt și gata. Așa am stabilit. E mai bine pentru amândoi, dar și pentru fetițele noastre”, a povestit artista pentru .

În prezent, , iar Andreea Bălan formează un cuplu cu Victor Cornea.

„E cea mai liniștită și frumoasă iubire pe care o trăiesc”

Andreea a precizat că acum se simte liniștită și e fericită pe toate planurile. Celebra cântăreață se bucură de relația cu Victor Cornea și descrie această iubire ca fiind cea mai frumoasă pe care a trăit-o până acum.

„E cea mai liniștită și frumoasă iubire pe care o trăiesc și, într-adevăr, și cea mai liniștită și frumoasă perioadă. Pentru că, într-adevăr, e prima dată când mi s-au aliniat toate. De-a lungul anilor, fie mi-a mers în carieră foarte bine și pe partea personală mai puțin, sau invers. A fost o perioadă când a mers bine pe plan personal și, poate, cariera mai puțin. Acum merg ambele. Și exteriorul este reflectat de interior. Și dacă tu ești bine pe interior bine și fericit, și exteriorul este la fel. Și poate eu nu eram bine cu mine și atunci exteriorul arăta așa”, a mai povestit Andreea Bălan.