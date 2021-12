Andreea Bănică a crescut în condiții insuportabile. Vedeta a fost agresată de când era mică: „L-am urât din tot sufletul. Îmi doream să moară”

Andreea Bănică și-a construit o carieră de vis. Interpreta trăiește o frumoasă poveste de dragoste și radiază de fericire. Artista se răsfață cu vacanțe și își permite ținute de lux, însă, aceasta a avut de suferit enorm.

Andreea Bănică a trecut prin calvar

Andreea Bănică a avut o copilărie tristă și dificilă. Vedeta nu a putut să se bucure de o viață de familie liniștită și armonioasă. Femeia a trecut prin clipe teribile despre care a vorbit deschis, pentru prima oară. Acestea amintiri îi provoacă multă durere. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Artista și-a pierdut părinții, iar înainte ca să rămână orfană, aceasta a avut zile negre. Tatăl Andreei a început să consume foarte mult alcool și devenea tot mai agresiv și violent față de fiica sa. Viciul părintelui a afectat-o grav. Andreea Bănica a început să-l urască și să-i dorească să moară.

„Când am plecat de acasă am zis că nu vreau să plâng. L-am urât din tot sufletul. La un moment dat, îmi doream să moară. Îmi ziceam că nu mai vreau. Știam că vine. Îl auzeam de la etajul unu. De la etajul unu până la patru, fiind foarte mare ecou, auzeam cum ne înjură și cum ne face. Am scăpat-o pe mama mea din mâinile lui de foarte multe ori”, a mărturisit Andreea Bănică, în cadrul unui interviu.

Tatăl artistei a fost un tiran

Tatăl artistei a murit în urma unui accident. Bărbatul a urcat la volan după ce a consumat alcool. Acest viciu l-a adus până la moarte.

„A murit într-un accident. A venit băut de la o întâlnire cu niște bărbați, a venit pe stradă, s-a certat cu cineva și persoana aceea i-ar fi dat un brânci și a căzut cu capul de bordură. S-a întâmplat asta dintr-un accident, acea persoană n-ar fi recunoscut. A venit salvarea abia a doua oară, n-au vrut să-l ia la spital pentru că era băut, ceea ce e anormal, eu n-am avut putere să mai fac nimic, să scormonesc și să scot la iveală ce s-a întâmplat”, a povestit Andreea Bănică, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Andreea Bănică a rămas orfană de ambii părinți

Andreea Bănica a rămas singură. Mama acesteia a decedat în 2003. Femeia suferea de cancer esofagian. Interpreta i-a fost alături până la ultima răsuflare.

“Mama a murit după ce a murit tatăl meu. După doi ani, mama s-a îmbolnăvit de cancer esofagian. A fost cred prima femeie din România care a murit de cancer esofagian. Într-un an s-a stins. Eram pe val atunci, aveam așa mare succes. Dimineața mă duceam la mama la spital, plângeam, și seara cântam”, a remarcat vedeta.