B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”

Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 14:29
Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”
Sursa foto: Instagram - @iamandreeabanica

Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă. Cu toate acestea, nu recomandă oamenilor să îi urmeze exemplul.

Cuprins

  • Andreea Bănică, în formă la 47 de ani
  • Care este secretul siluetei sale

Andreea Bănică, în formă la 47 de ani

Andreea Bănică a împlinit 47 de ani la data de 21 iunie 2025. Ea a reușit să se mențină în formă, de-a lungul timpului.

Aceasta este activă pe rețelele de socializare și apare deseori făcând treburi gospodărești. Se afișează cum dă cu aspiratorul, șterge pe jos, se ocupă de grădină sau cum gătește pentru familia sa.

Pentru cei care o critică că „arată prea multă piele”, are și un mesaj:

„Ce ție nu-ți place, nu da mai departe,

Fii blând în privire, nu plin de păcate.

Costumul e mic, dar inima-i mare,

Indiferent de vârstă, port ce mă doare…? Nu.

Port ce-mi place. Cu zâmbet și pace”.

Care este secretul siluetei sale

În urmă cu câteva luni, Andreea Bănică a dezvăluit care este secretul siluetei sale. Aceasta a recunoscut că, de fapt, nu mănâncă. Ea le spune urmăritorilor să nu îi urmeze exemplul, conform Click.

„Nu mănânc. Asta fac. Dar să nu faceți ca mine. Păi ce, să vă mint? Ce vrei să vă zic? Așa, când îi aud pe toți, «Vai, mănânc… Am o dietă nu știu de care…» Am tot avut diete, dar nu mai ține cu diete. Nu mănânc. Mănânc puțin, o dată la 17 ore și când mănânc, consum doar anumite lucruri”, a spus cântăreața.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
Monden
Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Monden
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
Monden
Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane
Monden
Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
Monden
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
Monden
Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba
Monden
Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Monden
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Monden
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Monden
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Ultima oră
15:19 - Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
15:12 - Radu Miruță, nemulțumit de selecția managerilor companiilor de stat. Ce propune ministrul Economiei (VIDEO)
14:59 - Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
14:55 - Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
14:47 - O mașină s-a răsturnat în Arad. Cinci tineri au ajuns în stare gravă la spital
14:37 - Sorin Grindeanu a anunțat condițiile pe care PSD le pune în coaliția de guvernare: “E o poziție pe care nu o are doar PSD-ul, sunt discuții transpartinice. Trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică” (VIDEO)
14:26 - Cât a plătit un român pentru un suc la Castelul Cantacuzino din Bușteni? „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
14:17 - Concluziile magistraților după discuțiile cu Ilie Bolojan. Ce părere au despre legea pensiilor speciale
14:12 - Vrei roșii cherry dulci și aromate? Comandă semințele de care ai nevoie!
14:01 - Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane