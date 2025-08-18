Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”

Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă. Cu toate acestea, nu recomandă oamenilor să îi urmeze exemplul.

Cuprins

Andreea Bănică, în formă la 47 de ani

Care este secretul siluetei sale

Andreea Bănică a împlinit 47 de ani la data de 21 iunie 2025. Ea a reușit să se mențină în formă, de-a lungul timpului.

Aceasta este activă pe rețelele de socializare și apare deseori făcând treburi gospodărești. Se afișează cum dă cu aspiratorul, șterge pe jos, se ocupă de grădină sau cum gătește pentru familia sa.

Pentru cei care o critică că „arată prea multă piele”, are și un mesaj:

„Ce ție nu-ți place, nu da mai departe,

Fii blând în privire, nu plin de păcate.

Costumul e mic, dar inima-i mare,

Indiferent de vârstă, port ce mă doare…? Nu.

Port ce-mi place. Cu zâmbet și pace”.

În urmă cu câteva luni, Andreea Bănică a dezvăluit care este sale. Aceasta a recunoscut că, de fapt, nu mănâncă. Ea le spune urmăritorilor să nu îi urmeze exemplul, conform .

„Nu mănânc. Asta fac. Dar să nu faceți ca mine. Păi ce, să vă mint? Ce vrei să vă zic? Așa, când îi aud pe toți, «Vai, mănânc… Am o dietă nu știu de care…» Am tot avut diete, dar nu mai ține cu diete. Nu mănânc. Mănânc puțin, o dată la 17 ore și când mănânc, consum doar anumite lucruri”, a spus cântăreața.