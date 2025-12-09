O fotografie publicată de Andreea Esca în mediul online a generat numeroase reacții, de la aprecieri la critici ironice. Imaginea a alimentat speculații că prezentatoarea s-ar afla în vacanță. Informația a fost infirmată, Esca apărând chiar și în această seară pe micul ecran.

Cum a apărut Andreea Esca în mediul online

Postarea a apărut pe pagina oficială de Facebook a prezentatoarei și a atras rapid interesul publicului. Imaginea o surprinde într-un costum de baie verde, într-o ipostază relaxată și luminoasă. Mesajul a fost unul scurt și personal, menit să transmită o stare de spirit. Fanii au interpretat fotografia în moduri diferite, fapt care a dus la un val de comentarii.

„Eu, azi! În capul meu! Voi?”, se arată în descrierea postării făcute de Andreea Esca.

Printre mesajele apărute, s-au regăsit și comentarii critice la adresa parcursului profesional al jurnalistei. Un utilizator a făcut referire directă la vechimea acesteia în . Tonul a fost mai degrabă ironic și provocator. Comentariul a atras atenția și a devenit rapid unul dintre cele mai discutate.

„De 30 de ani cititoare de promptere! Lumea și-a schimbat de zeci de ori serviciul, tu acolo ai rămas!”, a scris un internaut.

Cum a răspuns Andreea Esca la atacul online

Prezentatoarea a ales să reacționeze fără a intra într-o dispută publică. Răspunsul ei a fost scurt și a arătat o atitudine de calm și asumare. Mesajul a sugerat că își acceptă traseul profesional și alegerile făcute, iar tonul a fost politicos și lipsit de ironie.

„Da! Îmi place aici! O zi bună și dumneavoastră”, a fost răspunsul Andreei Esca.

Nu toate reacțiile au fost critice, multe dintre ele fiind de încurajare și apreciere.

Au existat și observații care au vizat stilul postărilor din mediul online. Unii urmăritori au considerat că mesajele ca cel distribuit de Andreea Esca sunt atât lipsite de sens, cât și de originalitate.

„Ce postări banale, și mai ales textele”, a fost un alt comentariu.

Reacții ca acestea au continuat să alimenteze discuțiile din secțiunea de comentarii.

Și de această dată, a răspuns într-o notă pozitivă.

„Viața e banal de frumoasă! O zi banală și dumneavoastră!”, a răspuns prezentatoarea TV.