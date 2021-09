Andreea Esca s-a făcut de râs, în direct, la ştirile de la Pro TV. Telespectatorii au crezut că nu aud bine când au observat ce a întrebat prezentatoarea

Andreea Esca este una dintre cele mai longevive prezentatoare de la noi. De 27 ani, ea lucrează la PRO TV.

Invitată la emisiunea „Întrebarea Mesei Rotunde”, prezentatoarea de știri a povestit care a fost cea mai mare gafă pe care a făcut-o în timp ce prezenta știrile.

Vedeta are peste 2 decenii la pupitrul știrilor de la PRO TV, însă și ea a fost pusă în situații dificile pe micul ecran, în timp ce se afla în direct.

„E o singură chestie pe care o tot povestesc, pentru că pe aia mi-o amintesc și mi-a rămas așa… Aveam doi invitați în același timp, adică în același jurnal. Atunci aveam doi invitați care nu erau persoane publice și nu știam cum arată omul respectiv. Unul venea pe o știre, iar altul pe alt subiect. Unul trebuia să vină lângă mine, la masa mea și celălalt era într-o altă cameră. Regizorul de platou i-a încurcat și mi-a adus omul de la subiectul 2 pe subiectul 1. Eu nu știam cum arată.

Era ceva cu recolta de roșii… Am întrebat omul de roșii și el a zis că eu sunt cu centrala de la Cernavodă. Am simțit că nu înțeleg absolut nimic. (…) A fost ceva groaznic. Situația a fost absolut penibilă. Uneori îmi vine să râd, dar nu am ajuns la performanța asta. Mă gândesc ce pățesc dacă încep să sughit sau strănut”, a declarat Andreea Esca.

Andreea Esca ar intra în politică?

Știrista a fost recent întrebată dacă s-a gândit vreodată să intre în politică, iar cu această ocazie, Andreea Esca a precizat că a avut numeroase oferte, dar că niciodată nu a fost interesată.

„Da. Mi s-a propus de mai multe ori, dar nu este ceva ce îmi doresc”, a spus Andreea Esca, pentru Ciao.

Andreea Esca și retragerea din televiziune

În lumea televiziunii ar fi început deja să apară pariuri cu privire la cine se va retrage primul, ea sau Dan Negru. Astfel că știrista a clarificat cât se poate bine situația și a explicat că este convinsă de faptul că nici ea și nici prezentatorul de la Antena 1 nu se vor retrage prea devreme.

„Eu zic să nu renunțăm niciunul, că nu văd de ce. Pur și simplu. Cred că trebuie făcute lucrurile atunci când simți, cum simți și nu cred că e cazul să renunțe nimeni”, a declarat Andreea Esca.

Vedeta nu s-a polâns niciodată de echipă

„Nu m-am plâns niciodată de echipă. Mi se pare că toată forța noastră, a Știrilor PRO TV, o reprezintă echipa. Faptul că suntem împreună de zeci de ani, ne cunoaștem bine, știe fiecare la un semn ce vrea să spună celălalt, te bazezi pe omul respectiv, ceea ce e foarte important. De contract? Nu, nu e genul meu să mă plâng… în general, de nimic.

Consider că dacă ceva nu îmi place, nu e bine, vorbesc despre asta și rezolv problema. Nu sunt genul de persoană care să mă plâng și să trăiesc acolo frustrată și supărată. Cred că absolut orice lucru se poate rezolva”, a declarat Andreea Esca într-un interviu acordat pentru Libertatea.

Ce dietă a ținut Andreea Esca

Andreea Esca a recunoscut că nu a ținut singură dieta. Vedeta a fost atentă la toate detaliile așa că a decis să meargă la un nutriționist, și-a făcut analizele, iar mai apoi a primit un regim recomandat care să nu îi afecteze nici sănătatea, dar care să o ajute să piardă în greutate.

„Da, am ţinut dietă, am mers întâi la un nutriţionist, la Simona Colonescu, o nutriţionistă cu care lucra deja Alexia şi care m-a ajutat foarte mult – eu nu pot să ţin à la long acelaşi regim şi mă plictisesc – şi după aceea am mers la Metabolic Balance, la un medic care se ocupă de acest program şi care este foarte cunoscut. Mi-a făcut nişte analize şi mi-a prescris o dietă.

Sinceră să fiu, lucrurile sunt destul de simple, adică trebuie să înveţi cumva să mănânci, să nu asociezi nişte alimente şi să ai voinţă să mănânci cantitatea care trebuie şi alimentele combinate într-un anume fel”, a declarat Andreea Esca, pentru Cick.