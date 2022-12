Andreea Esca s-au iubit cu fiul unui celebru actor! Dezvăluiri cutremurătoare: „Primul iubit nu se uită niciodată”

Andreea Esca este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare din lumea televiziunii, iar la vârsta de 50 de ani, vedeta arată impecabil. Aceasta este mai rezervată atunci când vine vorba despre viața personală.

Andreea Esca, dezvăluiri neașteptate despre prima dragoste

Andreei Esca nu îi place să vorbească despre aventurile amoroase, însă vedeta de la Pro Tv a făcut o excepție.

Pe vremea când era la liceu Andreea Esca l-a cunoscut pe Bogdan, care avea să devină marea ei iubire. Bogdan este fiul regretatului actor Alexandru Arșinel. Se pare că cei doi au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de trei ani.

„Primul iubit nu se uită niciodată. Nu se poate să nu fi auzit asta măcar o dată. Amintirile mele mă leagă însă foarte strâns şi de al doilea. Întâi de toate, să cădem de acord că vorbim despre acelaşi lucru: primul – adică primul cu care facem dragoste.

Primul a devenit astfel prietenul meu din liceu, care m-a iubit ani la rând înainte să fim iubiți în sens fizic şi nu am regretat niciodată decizia.

Deși cel care n-a mai ajuns să fie primul mi-a dovedit în timp că era într-adevăr foarte îndrăgostit de mine, că era de o calitate umană rară şi un foarte bun prieten”, a scris Andreea Esca în cartea sa ”Ce am făcut când am tăcut”, citată de

Secretele frumuseții, deslușite de celebra prezentatoare

La 50 de ani, Andreea Esca are o formă fizică de invidiat și a dezvăluit la ce Deși nu este adepta intervențiilor estetice, cunoscuta prezentatoare a mărturisit că are anumite tabieturi pe care le respectă cu rigurozitate de ani de zile.

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor.

Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi”, a mărturisit Andreea Esca, potrivit Click.ro.