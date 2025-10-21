B1 Inregistrari!
Andreea Ibacka, dezvăluiri impresionante despre viața de familie. Cum reușesc ea și Cabral să mențină echilibrul în relație

Elena Boruz
21 oct. 2025, 10:59
FOTO: Instagram: Andreea Ibacka
Cuprins
  1. Cum reușesc să mențină echilibrul în relație
  2. Copiii ascultă mai mult de Cabral

Andreea Ibacka este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România. Deși, în ultimii ani nu a mai apărut activ în filme, nu putem să nu amintim succesul de care s-a bucurat pe vremea când telenovelele românești erau în casele fiecărui român.

Anii au trecut, iar Andreea a început să împărtășească o frumoasă poveste de dragoste cu Cabral Ibacka, cel care i-a devenit soț și alături de care a făcut doi copii. Totuși, la fel ca și ea, bărbatul este foarte ocupat, având în vedere cariera în televiziune pe care o are. Astfel, timpul petrecut în cuplu poate deveni o adevărată provocare, însă găsesc cumva soluții, iar Andreea a împărtășit secretul lucrurile bine puse la punct, în casa lor.

Cum reușesc să mențină echilibrul în relație

Andreea a fost întrebată dacă ea și Cabral reușesc să petreacă timp împreună. Surprinzător poate pentru mulți, femeia a explicat că „în teorie”, acesta există, însă este puțin mai complicat în practică.

Chiar și așa, cu doi copii care necesită atenție non-stop și cu o viața profesională, care nu suportă amânare, cei doi soți găsesc soluții la diversele situații din viața lor. Ceea ce este foarte important este că au reușit să se înțeleagă unul pe celălalt și să își împartă sarcinile, astfel încât să existe armonie în casa lor.

„În teorie, da (n.r. avem timp unul pentru celălalt). În practică… e complicat. (râde) Am reușit să plecăm totuși noi doi, la un concert, trei zile. Stă și el cu copiii când am eu treabă. Acum sunt în pădure, cu rulota, eu nu am putut să merg pentru că aveam deja angajamente luate. Suntem flexibili, nu ne certăm, suntem conștienți că nu putem să ne aliniem agendele cu totul. Fiica mea are o agendă cu activități extracurriculare de care trebuie să ținem cont mereu, așa că am acceptat că uneori mergem în concedii în patru, alteori în trei sau câteodată chiar în doi. Uneori chiar simt nevoia să merg doar cu unul dintre copii în vacanțe, să mă concentrez pe el”, a dezvăluit Andreea Ibacka pentru viva.

Copiii ascultă mai mult de Cabral

De asemenea, actrița a vorbit despre tehnicile pe care le aplică, atunci când vine vorba de educarea copiilor lor. Potrivit spuselor sale, cei doi copii, Namiko și Tiago, ascultă mai mult de tatăl lor, care reușește cumva să se facă ascultat fără să trebuiască să insiste.
„Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a adăugat vedeta.
