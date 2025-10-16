Andreea , soția lui Cabral, a sărbătorit 40 de de ani de viață. Aceasta a vorbit despre copii, dar și despre activitățile lor. În ceea ce privește organizarea, Andreea este prima. Recunoaște că la ea totul este stabilit și uneori poate fi „cicălitoare”.

40 de ani de viață

Cu toate că a schimbat prefixul, Andreea nu își arată . Aceasta spune că e meritul genelor.

„Chiar sunt norocoasă, le mulțumesc alor mei pentru gene. Nu despre asta-i vorba până la urmă. Cred că mai important este să rămânem tineri la spirit. Și eu, într-adevăr, mă simt de multe ori o puștoaică. Mai copilăresc și eu alături de copiii mei. E foarte frumos să ai copii și să traversezi etapa asta pe care o avem noi acum”, a mărturisit ea, pentru Cancan.

Activități bine organizate

Cabral și Andreea au doi copii. Namiko este în clasa pregătitoare, iar Tiago la grădiniță.

„Grija mea principală chiar a fost familia și cumva adaptarea la rutina asta nouă, cu toate activitățile copiilor, cu școala și așa mai departe. Am un program. Eu, în general, sunt o tipă așa, organizată. Deși de multe ori mi se dovedește că fac planuri doar ca să am ce să schimb după aceea”, a mărturisit actrița.

Cum își face planurile

Andreea Ibaka mărturisește că își organizează timpul și activitățile cu ajutorul unui document.

„Am un document în care efectiv am împărțit pe zile, pe ore, pe ture cu toată lumea: cu soacră mea, cu maică mea, cu soțul, cu toată lumea. Cine duce, cine adduce că avem engleză, înot, arte marțiale, gimnastică. Sunt multe. Și ăsta a fost stresul meu de până acum”, a spus ea.

„Cicălitoare de mică”

Soția lui Cabral știe că poate fi „cicălitoare”, însă acesta este modul ei de funcționare: multă organizare.

„Noi funcționăm foarte bine pe scris, așa că și dacă uită cineva ceva, eu, picătura chinezească, cicălitoare de mică, dau remindere la toată lumea”, a spus ea.