B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Andreea Ibaka: „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”. Cum se descrie soția lui Cabral

Andreea Ibaka: „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”. Cum se descrie soția lui Cabral

Selen Osmanoglu
16 oct. 2025, 08:43
Andreea Ibaka: „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”. Cum se descrie soția lui Cabral
sursă foto: Instagram
Cuprins
  1. 40 de ani de viață
  2. Activități bine organizate
  3. Cum își face planurile
  4. „Cicălitoare de mică”

Andreea Ibaka, soția lui Cabral, a sărbătorit 40 de de ani de viață. Aceasta a vorbit despre copii, dar și despre activitățile lor. În ceea ce privește organizarea, Andreea este prima. Recunoaște că la ea totul este stabilit și uneori poate fi „cicălitoare”.

40 de ani de viață

Cu toate că a schimbat prefixul, Andreea nu își arată vârsta. Aceasta spune că e meritul genelor.

„Chiar sunt norocoasă, le mulțumesc alor mei pentru gene. Nu despre asta-i vorba până la urmă. Cred că mai important este să rămânem tineri la spirit. Și eu, într-adevăr, mă simt de multe ori o puștoaică. Mai copilăresc și eu alături de copiii mei. E foarte frumos să ai copii și să traversezi etapa asta pe care o avem noi acum”, a mărturisit ea, pentru Cancan.

Activități bine organizate

Cabral și Andreea au doi copii. Namiko este în clasa pregătitoare, iar Tiago la grădiniță.

„Grija mea principală chiar a fost familia și cumva adaptarea la rutina asta nouă, cu toate activitățile copiilor, cu școala și așa mai departe. Am un program. Eu, în general, sunt o tipă așa, organizată. Deși de multe ori mi se dovedește că fac planuri doar ca să am ce să schimb după aceea”, a mărturisit actrița.

Cum își face planurile

Andreea Ibaka mărturisește că își organizează timpul și activitățile cu ajutorul unui document.

„Am un document în care efectiv am împărțit pe zile, pe ore, pe ture cu toată lumea: cu soacră mea, cu maică mea, cu soțul, cu toată lumea. Cine duce, cine adduce că avem engleză, înot, arte marțiale, gimnastică. Sunt multe. Și ăsta a fost stresul meu de până acum”, a spus ea.

„Cicălitoare de mică”

Soția lui Cabral știe că poate fi „cicălitoare”, însă acesta este modul ei de funcționare: multă organizare.

„Noi funcționăm foarte bine pe scris, așa că și dacă uită cineva ceva, eu, picătura chinezească, cicălitoare de mică, dau remindere la toată lumea”, a spus ea.

Tags:
Citește și...
Idila dintre Justin Trudeau și Katy Perry e văzută ca o „criză a vârstei mijlocii”. Cum a reacționat fosta lui soție (VIDEO)
Monden
Idila dintre Justin Trudeau și Katy Perry e văzută ca o „criză a vârstei mijlocii”. Cum a reacționat fosta lui soție (VIDEO)
Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
Monden
Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”
Monden
Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”
Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta
Monden
Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite”. Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
Monden
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite”. Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
Monden
Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
Monden
Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”
Monden
Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”
Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
Monden
Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
Ultima oră
08:31 - Medicii avertizează! Gravidele influențate de internet își pun viața în pericol urmând sfaturi online
08:30 - Un vaccin „inteligent” cu nanoparticule ar putea antrena sistemul imunitar să respingă cancerul. Ce au descoperit oamenii de știință
07:58 - Președintele Donald Trump va vizita Japonia la final de octombrie
07:31 - Răcire ușoară în majoritatea zonelor din țară. Iată cum va fi vremea astăzi
23:58 - Te trezești noapte de noapte în intervalul 02:00-03:00? Iată ce trebuie să știi!
23:56 - Patronii cer înghețarea salariului minim în 2026: „Puterea de cumpărare a salariaților a crescut în termeni reali”
23:25 - Rugăciunea pentru bolnavi. Ce să rostești, când te afli în suferință
23:14 - Idila dintre Justin Trudeau și Katy Perry e văzută ca o „criză a vârstei mijlocii”. Cum a reacționat fosta lui soție (VIDEO)
22:50 - Adaugi aceste două condimente în cafea? Medicii spun că efectul asupra inimii te poate surprinde
22:28 - Gigi Becali a povestit cum a comis o ilegalitate și a îndreptat-o: „Am zis că sunt hoț și nu vreau să fiu hoț. M-a mustrat conștiința”