Andreea Mantea a vorbit despre noi probleme de sănătate. Cu ce se confruntă vedeta: „Ba ți-e frig, ba ți-e cald”

Andreea Mantea le-a mărturisit fanilor că are din nou . Prezentatoarea de la Kanal D este o carte deschisă și a vorbit despre o perioadă nu tocmai bună din viața ei.

Andreea Mantea, noi probleme de sănătate

Frumoasa prezentatoare are o relație foarte strânsă cu fanii din mediul online, de aceea în fiecare zi preferă să îi țină la curent cu .

În timp ce se pregătea să intre în emisiunea pe care o prezintă, „Casa iubirii”, vedeta le-a povestit Insta Stories admiratorilor ei că, din pricina răcelii cu care se confruntă de câteva zile, are stări alternate de frig și de cald.

„Cine a răcit în mijlocul verii? Știți ce plăcut e să răcești vara? Este cel mai plăcut să răcești vara pentru că ba ți-e frig, ba ți-e cald, ba ți-e frig, ba ți-e cald, dar, uite, cana face totul, e pe stare cu noi aici”, a spus Andreea Mantea pe Instagram.

Ce aliment i-a fost complet interzis

Prezentatoarea a vorbit despre „bubele” pe care fanii le văd uneori în fotografiile și clipurile postate pe Instagram. Deși inițial s-a crezut că vedeta are acnee, bruneta a explicat că, de fapt, suferă de o alergie, ea fiind cauza principală a problemelor.

„Am ajuns să fiu alergică la ceapă, destul de tare. Nu mai știu când am mâncat ultima dată ceapă. Pe fața mea sunt niste bubițe, au fost foarte mari, toate 3. A mai rămas una mai măricică, nu sunt coșuri, sunt bube. Și am și pe spate, și pe mâini, pentru că eu știu la ce sunt alergică și cu toate astea mă încăpățânez”, a povestit ea pentru

De asemenea, vedeta de la Kanal D a povestit că ceapa nu este singurul aliment la care are alergie.

„Sunt alergică la pește și fructe de mare. Eu, care sunt disperată după sushi… Mă rog, am fost. Mănânc de toate, dar sunt câteva lucruri la care sunt alergică: ceapă, pește și fructe de mare, dude, cireșe.

Cele mai grave astea sunt. Dude nu mâncam oricum… Dar la dude am o alergie… Cică e de rău, rău. Și cu toate astea mai încalc din când în când pentru a-mi face o mică plăcere. Pentru a-mi face pofta… Asta pățesc. Dar trec toate, încet, încet”, a mărturisit Andreea Mantea.