Andreea Mantea, conversație neașteptată cu fiul ei, David / Replicile băiatului au uimit-o pe prezentatoare: „Ți se pare normal?”

și apreciate prezentatoare TV din România, a dezvăluit o conversație neașteptată cu David, fiul ei. După nunta lui Bursucu, eveniment care a avut loc în luna octombrie, prezentatoarea a fost uimită de ce poate spune David.

Andreea Mantea, uimită de replicile lui David, băiatul ei de opt ani

După ce nu s-a mai înțeles cu , prezentatoarea TV îl crește singură pe David. Ea profită întotdeauna de fiecare moment pe care îl are liber pentru a se dedica lui. La doar opt ani, David are foarte multe opinii, remarci și critici.

Nu de mult, în cadrul unui interviu, Mantea a vorbit despre cu fiul ei.

După ce au plecat de la evenimentul serii, nunta lui Bursucu, Andreea Mantea, David și Simona Pătruleasa au luat un taxi până la hotelul unde au fost cazați. Prezentatoarea, o fire glumeață, a făcut câteva glume în mașină. Acestea nu au fost pe placul fiului ei, David, așa că i-a atras atenția.

„Am fost la nuntă la Bursucu. Și eram în uber, am plecat de la nuntă: eu, Simona Pătruleasa și David. Am luat o sticlă de apă, îmi era foarte sete și exact la plecare am luat o sticlă de apă, am deschis sticla într-un final și am dat să beau”, a început prezentatoarea de la Kanal D să povestească.

Și a continuat: „Și a luat o groapă șoferul și am spus: «Aoleu, stați ușor, că nu vreau să ajung fără dinți», nu știu ce am zis, nici nu contează, am zis ceva. Hihihi, a râs toată lumea! Ajungem la hotel, ne despărțim de Simona, ea stătea la erajul 1, eu la 2, ea înaintea mea a coborât din lift.

Rămân singură în lift cu David și zice: «Ți se pare normal să glumești așa cu oameni pe care nu-i cunoști?» Dar ce am făcut greșit? Și el zice: «Dar cum? Parcă ați râs prea mult! Parcă s-a râs prea mult!». Mamă, dar așa suntem. «Da, dar nu cu oameni pe care nu-i cunoști!»”, a povestit Andreea Mantea, pentru

David, fiul Andreei Mantea: „Nu știu de la cine ai învățat asta”

După ce au rămas singuri, fiul prezentatoarei, David, a continuat conversația.

„Nu știu de la cine a învățat asta, că de la mine nu. Eu, dacă sunt undeva cu el, mă aplec și zic: dacă îți dau un pumn (râde), dar zâmbind. Dacă nu lași asta acum, în acest moment, plecăm acasă!”, a mai mărturisit Andreea Mantea.