Boala cu care se luptă Andreea Mantea: Ia câte 10 pastile pe zi pentru a ține sub control simptomele

Andreea Mantea, , se confruntă de ani de zile cu o boală autoimună, o afecțiune care îi provoacă fluctuații de greutate și diverse alergii.

Vedeta ia zilnic 10 pastile pentru a ține sub control simptomele bolii, cum ar fi balonarea, durerile abdominale și alergiile severe. Chiar dacă afecțiunea nu poate fi vindecată, Mantea își gestionează condiția cu discreție, păstrând un zâmbet pe buze în fața publicului, relatează .

Andreea Mantea va fi dependentă de tratament pe tot parcursul vieții

„Iau 10 pastile pe zi. Eu nu vreau să mă gândesc că sunt bolnavă. Am o afecțiune și punct”, a declarat prezentatoarea TV.

Mantea a optat pentru discreție în ceea ce privește boala sa , considerând subiectul unul delicat. Cu un zâmbet constant pe buze în timpul prezentărilor TV, vedeta gestionează afecțiunea în mod privat, evitând discuții deschise despre aceasta. Simptomele, cum ar fi diareea și vărsăturile, reprezintă provocări constante pentru ea.

Primii pași în lumea televiziunii

și-a început cariera în lumea muncii la doar 15 ani, lucrând ca picoliță într-un restaurant. Această experiență modestă nu numai că i-a adus primii bani, dar a jucat și un rol crucial în direcționarea sa spre lumina reflectoarelor.

„Pe la la sfârșitul clasei a IX-a, la începutul vacanței de vară, am luat ziarele și-am căutat printre anunțurile cu oferte de serviciu. Cum eram foarte mică, singurul la care mi-am dat seama că aveam șanse era cel care anunța un post vacant de picoliță într-un restaurant. M-am gătit și m-am prezentat la interviu. Am fost întrebată dacă sunt în stare să duc o tavă plină cu băuturi. Am înghițit în sec și-am zis că: Da. Când mi-au pus tava în brațe, pe tocuri fiind, după trei pași am scăpat-o. Patroana a fost însă amabilă, mi-a spus că-i place de mine și că mă angajează, chiar dacă n-am experiență. M-am prezentat la serviciu de a doua zi”a spus vedeta într-un interviu pentru Formula As.

Deși avea un salariu mic, era bucuroasă că putea să-și câștige singură banii. Iar locul în care a lucrat ca picoliță i-a adus mult noroc. Și asta pentru că, într-una dintre zilele de muncă, Andreea Mantea a servit-o pe șefa unei agenții de modele, care a fost cucerită de trăsăturile sale frumoase. Afacerista i-a lăsat cartea de vizită și a invitat-o la agenție, unde bruneta a făcut câteva fotografii. Ulterior, pașii spre lumina reflectoarelor i-a făcut mult mai ușor.