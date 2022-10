Andreea Mantea, criză de nervi în fața camerelor de filmat: „Nu se poate! Sunteți îngrozitori!”

Andreea Mantea a avut o criză de nervi. Prezentatoarea a fost scoasă din sărite de o concurentă de la „Casa iubirii”. Focoasa brunetă a avut parte de o discuție mai aprinsă cu o concurentă.

Andreea Mantea a răbufnit

În cadrul emisiunii din 14 octombrie, de la Casa iubirii, Andreea Mantea a avut parte de o . Totul a pornit de la faptul că „Marian a încercat să o cucerească pe concurentă și i-a oferit în dar un buchet de flori. Totuși, cei din casă au început imediat să o critice pe tânără, susținând că este o persoană falsă.

Pentru că voia cu orice preț să-și pună punctul de vedere, Raluca nu a mai ținut cont că a început să vorbească peste Andreea Mantea. Prezentatoarea s-a enervat la culme și a ținut să o pună la punct pe aceasta”, relatează

Raluca: Am replică pentru toți!

Radu: Raluca, dar chiar ești sub orice critică!

Andreea Mantea: Nu se poate! Sunteți îngrozitori! Raluca, uită-te la mine! Sunt aici! L-am rugat să-mi răspundă la o întrebare! Nu ți-e rușine?

Raluca: Vă cer scuze! Îți cer scuze, Alin!

Spiritele se încing

Potrivit sursei citate, „înainte de a începe filmările pentru Casa Iubirii, echipa Kanal D a adus câțiva tineri pentru repetiții. În prima zi, Andreea Mantea a făcut cunoștință cu o mulțime de fete și băieți, iar timpul petrecut a fost unul benefic pentru show.

În cea de a doua zi, ea . Doi dintre aceștia nu și-au mai făcut apariția, susținând că s-au îndrăgostit și au plecat împreună”.

„Eu i-am văzut că se priveau într-un fel, în prima zi. A doua zi, ce să vezi, am ieșit din cabina mea, am venit în platou și nu i-am văzut. Am întrebat și mi s-a confirmat”, a precizat aceasta.

Vedeta dezvăluit într-un interviu care este de a trece peste un moment critic de acest fel.

„Suferă până nu mai poți, dă-te cu capul de pereți, ia-i hainele, taie-le, distruge-i mașina, sparge-i parbrizul”, recomandă Andreea Mantea într-un interviu.

După ultimele despărțiri, Andreea Mantea a ales să rămână singură o perioadă și să își concentreze toată atenția asupra fiului său.

Aceasta își crește singură copilul și are grijă ca David să aibă parte de o educație aleasă. Prezentatoarea show-ului matrimonial de la Kanal D recunoaște că este o mamă exigentă, însă este și extrem de iubitoare.