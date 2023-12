Andreea Marin, pe masa de operație! Mesajul transmis de vedetă pe rețelele de socializare: „Sunt bine...”

din România, a ajuns pe masa de operație. Nu de mult, vedeta a scris pe Internet că se simte mai bine și că le este recunoscătoare cadrelor medicale pentru eforturile depuse. Ea , motiv pentru care nu a oferit prea multe detalii despre intervenția chirurgicală suferită.

Mesajul Andreei Marin, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală

Chiar dacă nu a oferit prea multe detalii despre intervenția chirurgicală, Andreea Marin a lăsat un mesaj pe rețelele de socializare, alături de o fotografie în care zâmbește. Vedeta a povestit pe scurt ce s-a întâmplat și le-a mulțumit totodată doctorilor că i-au fost alături în această perioadă.

Fiind o fire activă pe rețelele de socializare, Andreea Marin își înștiințează susținătorii cu tot ceea ce face, însă acum, după ce a suferi o intervenție chirurgicală, ea a fost foarte discretă și a postat .

„Poate o să vi se pară ciudat că pun poza asta frumoasă, în care am o stare bună, zâmbet și un strop de strălucire, când voi vorbi mai jos despre ziua de ieri, în care am dormit lin pe un pat de spital, în timp ce medicul își făcea bine treaba, ca să-mi dea vești bune apoi. Așa ca fotografia are legătură cu felul meu de a fi, așa sunt eu, optimistă, și așa mă remontez când trec, precum se întâmplă oricărui om, și prin momente mai neplăcute: văd partea plină a paharului și clipa de umbră drept o tranziție spre ziua luminoasă ce vine apoi. La ce mi-ar folosi să pun aici o poză cu mine morocănoasă pe un pat de spital?”, a scris Andreea Marin.

Andreea Marin, mai discretă ca niciodată

În textul publicat pe Facebook, vedeta a mărturisit că se simte bine, în pofida tuturor știrilor apărute în mediul online. Ea a spus că este în viață și că nu i s-a întâmplat nimic rău și a ținut să le mulțumească medicilor care i-au fost alături și au avut grijă de ea.

„Nu vă alarmați, nu e cazul, sunt bine, azi e o zi de lumină – menționez asta cat se poate de limpede, că tot văzusem de curând știri sumbre avându-mă drept personaj central, de m-au sunat ai mei să verifice cu inima cât un purice dacă sunt încă în viață, grație unor “jurnaliști” minunați. Aceasta e o postare în care vreau doar să spun mulțumesc cu toată inima echipei medicale, care a avut grijă de mine și ieri, când mă aflam în “casa” lor, și în alte ocazii în care îmi verificam sau reparam starea de sănătate, e-adevărat că eu caut pe cât posibil să nu afle o lume întreagă când pășesc pragul unui spital, doar când e ceva prețios de învățat dintr-o experiență trăită de mine ce știu că poate ajuta și alți oameni, vorbesc deschis despre asta. Se știe că munca mea implică uneori si contracte de promovare, dar spun limpede că nu e cazul acum, simt doar nevoia ca acești oameni minunați să simtă recunoștința mea, MULȚUMESC!”, a continuat Andreea Marin.